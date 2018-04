Návštevníkov Slovenského raja pribúda, posilnia tam spoje

Trasa liniek bude viesť z mesta Spišská Nová Ves cez obec Smižany, turistické stredisko Čingov, obce Spišské Tomášovce, Letanovce, Spišský Štvrtok a Vydrník, kde je napojenie na osobné vlaky.

Spišská Nová Ves 25. apríla (TASR) - Národný park Slovenský raj je v jarnom období a najmä počas letnej sezóny čoraz vyhľadávanejšou turistickou destináciou. Jeho dostupnosť osobnými automobilmi je však limitovaná veľkosťou parkovísk v jednotlivých turistických centrách, na čo reaguje Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Slovenský raj & Spiš posilnením spojov.



"V spolupráci s dopravcom eurobus, a. s., Košice a Košickým samosprávnym krajom v aktuálnom roku už po tretí raz podporíme posilnené verejné autobusové spoje do najvyhľadávanejších stredísk Slovenského raja. Tie budú premávať počas najbližších predĺžených víkendov, konkrétne 28. apríla až 1. mája a 5. až 8. mája a následne aj počas letných víkendov a sviatkov od 1. júna do 31. augusta," konkretizoval Martin Pižem z OOCR Slovenský raj & Spiš.



Trasa liniek bude viesť z mesta Spišská Nová Ves cez obec Smižany, turistické stredisko Čingov, obce Spišské Tomášovce, Letanovce, Spišský Štvrtok a Vydrník, kde je napojenie na osobné vlaky, až do Hrabušíc, Betlanoviec, Hrabušickej píly a späť. "Posilnené spoje sa v tomto roku stali súčasťou grafikonu verejnej dopravy spoločnosti eurobus, a.s., a výška cestovného sa bude odvíjať od štandardných taríf dopravcu. Predmetné spoje môžu návštevníci nájsť na internetovej stránke, ide o linky číslo 37, 40, 42, 44 a 47, resp. číslo 82 a 84," doplnil Pižem.



OOCR verí, že tieto spoje budú pre návštevníkov regiónu užitočné a že ich využijú v čo najväčšej miere. Nový grafikon je platný od 28. apríla.