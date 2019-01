Návštevnosť Kina Tatran v Poprade klesla, chýbali slovenské snímky

V najbližšom období chystajú v Kine Tatran premietanie dvoch slovenských filmov, o ktoré by podľa riaditeľky mohol byť väčší záujem.

Poprad 21. januára (TASR) – Návštevnosť mestského Kina Tatran v Poprade vlani klesla o necelých 20 percent, podľa riaditeľky Ľubomíry Olejárovej bol však takýto trend v kinách po celom Slovensku. „Rok 2018 bol nižší z pohľadu návštevnosti, avšak treba povedať, že rok 2017 bol takým extrémom, s ktorým by sme neradi porovnávali. Spôsobili to slovenské premiéry troch filmov – Únos, Čiara a Všetko alebo nič, o ktoré bol enormný záujem zo strany divákov a bolo to tak aj u nás,“ zdôvodnila.



Aj napriek tomu si vlani prišlo filmy do popradského mestského kina pozrieť takmer 20.000 divákov. Najväčší záujem bol o snímku Bohemian Rhapsody o kapele Queen. Podľa Olejárovej celkom vzbudil záujem aj český film Otcova volga a vo väčších počtoch boli navštevované aj rodinné rozprávky Králik Peter a Hotel Transylvánia 3. „Programovú štruktúru sa každý rok snažíme doplniť o podujatia, o ktoré je záujem, to sú napr. cestovateľské festivaly, a tiež festival horských filmov,“ dodala Olejárová s tým, že najväčší záujem je v Poprade o české a slovenské snímky, ale aj o rodinné premietanie, ktoré sa tradične koná cez víkendy.



V najbližšom období chystajú v Kine Tatran premietanie dvoch slovenských filmov, o ktoré by podľa riaditeľky mohol byť väčší záujem. „Najprv je to mysteriózny triler Trhlina - filmové spracovanie knižnej predlohy a vo februári to bude politicky orientovaný film Ostrým nožom, ktorý bol inšpirovaný vraždou Daniela Tupého, takže by z hľadiska toho politicko-spoločenského diania mohol prilákať divákov,“ upozornila Olejárová. Zároveň už pripravujú jarné a jesenné cestovateľské festivaly, vo februári prehliadku severského filmu a na jeseň podujatie Be2Can – to najlepšie z festivalov v Berlíne, Benátkach a Cannes.



Zároveň sa chcú v kine zamerať aj na detského diváka, takže chystajú premietanie pre školský klub detí. „Onedlho budeme mať projekt, ktorý sa volá Filmový kabinet deťom. Prídu lektorky z Bratislavy a budú mať odborný workshop o animačných technikách, vďaka čomu deti nielen uvidia filmy, ale môžu si vyskúšať, ako sa tie animácie reálne robia,“ ozrejmila riaditeľka. Zároveň v rámci premiéry snímky Návrat domov počas prvého februárového víkendu zavítajú medzi divákov psíky z popradského mestského útulku a zorganizujú tiež zbierku materiálu na zateplenie kotercov.



Kino Tatran znovu otvorili po digitalizácii v roku 2016 a aj napriek vlaňajšiemu poklesu návštevnosti si našlo podľa Olejárovej svoje miesto v najväčšom meste pod Tatrami. „Myslím si, že akákoľvek kultúrna inštitúcia má spoločenský význam pre obyvateľov a tá návštevnosť je v našom kine priemerne celkom dobrá, porovnateľná s celoslovenským priemerom. Sú filmy, ktoré sú menej navštevované, sú zase naopak snímky, o ktoré je veľmi vysoký záujem,“ uzavrela riaditeľka popradského mestského kina.