NAŽIVO: Prešovskí poslanci rokujú o mimoriadne dôležitých témach

Prešov 18. mája (TASR) – Poslanci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa na pondelňajšom rokovaní (21.5.) budú zaoberať záverečným účtom PSK za minulý rok. Výsledok hospodárenia kraja predstavuje schodok vo výške 2,871 milióna eur. V materiáli sa uvádza, že súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie. Schodok rozpočtu bol krytý zdrojmi z minulých rokov.



Krajských poslancov čaká 13-bodový program. Rozhodovať budú o návrhu vyradenia Obchodnej akadémie na Komenského ulici v Bardejove zo siete škôl k 31. augustu. Dôvodom je klesajúci počet záujemcov o štúdium na tejto škole za posledné roky. Odbor školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu Úradu PSK navrhuje tri odbory z tejto školy, a to obchodnú akadémiu, ekonomické lýceum a daňové služby, zaradiť do zoznamu odborov Hotelovej akadémie Jána Andraščíka na ulici Pod Vinbargom v Bardejove od 1. septembra. Tento návrh už schválili členovia školskej komisie pri Zastupiteľstve PSK.







Na programe sú tiež majetkové prevody, kde dominujú predaje a výmeny nehnuteľností z dôvodu vysporiadania pozemkov pod existujúcimi cestami. Kraj sa takýmto spôsobom chce dohodnúť so samosprávami obcí Kobyly, Kolbovce, Hencovce a mestami Bardejov a Prešov. Jeden predaj za symbolické euro sa má zrealizovať so Slovenskou správou ciest.



Rokovať sa bude aj o návrhu na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu v Medzilaborciach, kde rekonštruujú budovu Správy a údržby ciest PSK. Náklady na tento projekt žiada predkladateľ navýšiť o viac ako 26.870 eur. Dôvodom je potreba použiť drahší materiál na opravu strechy, ako bol pôvodný návrh.



Zastupiteľstvo PSK bude 21. mája vo veľkej zasadačke kraja so začiatkom o 10:00 h. Program rokovania je zverejnený na webstránke PSK.