Názvy ulíc v rekreačnej oblasti na Domaši vybrali i miestni obyvatelia

Kvakovce 25. mája (TASR) - Do výberu názvov ulíc v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá sa zapojili aj miestni obyvatelia. Vznikli tak zaujímavé, vtipné, ale aj príznačné pomenovania, ktoré sa viažu na konkrétnu lokalitu.



Ako pre TASR uviedol Radovan Kapraľ, starosta obce Kvakovce vo Vranovskom okrese, ktorá stredisko spravuje, pri tvorbe názvov sa snažili vychádzať z miestnych zvyklostí. V prípadoch, kde zaužívané neboli, dali možnosť ľuďom. „Máme milovníkov vína, ktorí si vybrali ulicu Vinársku. Máme ulicu Lesíček, lebo veľa mladých ľudí sa tam v tom lesíčku stretáva. Máme napríklad ulicu Ku prístavu, ktorá úzko súvisí s vodnými športmi a jediným prístavom, ktorý je v stredisku. Tiež je tu ulica Kvetná, kde bola chatárka, ktorá sa volala Kveta a túžila po tom, aby mala ulicu pomenovanú po svojom mene, tak sme jej vyhoveli,“ vymenoval s tým, že na podobnom princípe vznikla aj ulica Slávičia.



Podľa jeho ďalších slov ide o jedinú rekreačnú oblasť v okolí tejto vodnej nádrže, ktorá k označeniu ulíc pristúpila. Stalo sa tak približne pred tromi rokmi. „Prečíslovali sme viaceré chaty, pretože existovala duplicita súpisných čísel v obci aj v rekreačnej oblasti. Od roku 2015 máme na Domaši 52 ulíc, v dedine ich pribudlo deväť,“ spomenul. Tento systém zaviedli pre lepšiu orientáciu v stredisku v súvislosti so záchrannými zložkami, ale aj pre iné bežné situácie. „Návšteva sa nevedela dostať priamo na chatu, ľudia mali problém si objednať vývoz žumpy, pretože bolo ťažké zadefinovať miesto, kde majú vodári prísť. Musím povedať, že za tieto roky sa nám to veľmi osvedčilo,“ uviedol.



Podľa jeho ďalších slov si obyvatelia na nový systém postupne zvykli. „Praktické je to aj pre nás na obci, pretože ak niekto volá a potrebuje nahlásiť nejaký problém, konkrétne povie, kde je a my to vieme hneď identifikovať. Kedysi to bolo zložitejšie, musel opisovať celú cestu, kadiaľ sa tam dá dostať. Väčšinou to bolo podľa názvov majiteľov chát a bolo to veľmi zložité, keďže v stredisku je takýchto objektov približne tisíc,“ priblížil starosta Kapraľ s tým, že to bola nevyhnutnosť. Celý nápad do praxe zaviedli v priebehu polroka.



Rekreačná oblasť Domaša Dobrá je letné rekreačné stredisko, ktoré navštevujú ľudia z celého Slovenska i susediacich krajín. V jarnom a jesennom období ho vyhľadávajú milovníci turistiky a cykloturistiky. Využívať sa však dá aj celoročne.