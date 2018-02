Miestne páry v Novej Bani oslávia Národný týždeň manželstva

V týždni od 11. do 18. februára je pre tunajšie páry pripravených niekoľko podujatí.

Nová Baňa 2. februára (TASR) - Povzbudiť manželské páry a zároveň poukázať na význam manželstva chcú prostredníctvom Národného týždňa manželstva aj v Novej Bani. V týždni od 11. do 18. februára je pre tunajšie páry pripravených niekoľko podujatí.



Novobanskí veriaci a miestne organizácie sa do tejto kampane zapájajú už po tretíkrát. Kým prvý ročník sa podľa jednej z organizátoriek Viktórie Valachovičovej stretol s veľkým záujmom, minulý rok bola účasť párov slabšia. Ani to však miestnych neodradilo, aby sa do kampane zapojili aj tento rok. Naopak snažili sa vylepšiť program tak, aby párom ponúkol športové aj kultúrne vyžitie.



Týždeň manželstva sa v Novej Bani začne v nedeľu 11. februára svätou omšou obetovanou za rodiny. V pondelok (12.2.) je pre záujemcov naplánovaný Seminár o riešení konfliktov s deťmi. V stredu (14.2.) sa bude premietať video o manželstve od blogerky Daniely Kurekovej, deti zabavia Valentínske tvorivé dielničky. Vo štvrtok (15.2.) je na programe Seminár o komunikácii v manželstve a v piatok (16.2.) premietanie romantickej komédie Rande naslepo. Týždenný program uzavrie v sobotu 17. februára volejbalový turnaj a hudobný večer so skupinou Arcon.



Cieľom podujatia je podľa Valachovičovej povzbudiť mladé páry, aby sa nebáli vstúpiť do manželstva a pre dlhoročné manželské páry zase poskytnúť priestor na zábavu a rozptýlenie. Národný týždeň manželstva má byť podľa jej slov oslavou a pripomienkou toho, že je potrebné si manželstvo vážiť.