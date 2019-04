NBS vydala pamätné mince k 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika

Po slávnostnom uvedení mincí do predaja sa uskutočnil aj predaj mincí prvým záujemcom, ktorí si mohli k minciam zakúpiť aj zberateľské kartičky.

Košariská 25. apríla (TASR) – Národná banka Slovenska (NBS) vo štvrtok vydala striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote desať eur a pamätnú mincu v nominálnej hodnote dve eurá s tematikou Milan Rastislav Štefánik - 100. výročie úmrtia. TASR o tom informovala riaditeľka Múzea Milana Rastislava Štefánika v Košariskách Alena Petráková.



NBS predpokladá, že o mince bude medzi zberateľmi veľký záujem. "K udalosti vydávame okrem striebornej zberateľskej mince aj pamätnú mincu v nominálnej hodnote dve eurá, z ktorej sa dostane do obehu milión kusov. Podobne sme dve mince vydávali aj pri ďalšej slovenskej významnej osobnosti, ktorou bol Ľudovít Štúr," uviedol guvernér NBS Jozef Makúch.



Podujatie pripravilo NBS v spolupráci s Mincovňou Kremnica a Slovenským národným múzeom M. R. Štefánika v Košariskách. "Mincovňa Kremnica vyrazila pre NBS pamätné mince k 100. výročiu úmrtia Štefánika. Strieborné zberateľské mince vyšli v náklade 10.000 kusov v proof kvalite a 3650 v bežnej kvalite," uviedol vedúci oddelenia marketingu Mincovne Kremnica Milan Kubík.



Ako ďalej doplnil, ide o významnú osobnosť slovenskej histórie a preto majú záujem o mincu do svojich zbierok nielen zberatelia, ale aj laická verejnosť. Autormi striebornej zberateľskej mince sú Mária Poldaufová a akademický sochár Ivan Řehák. Strieborné zberateľské mince sú vyrobené v bežnom vyhotovení a vo vyhotovení proof. Autorom pamätnej mince je Peter Valach.



Po slávnostnom uvedení mincí do predaja sa uskutočnil aj predaj mincí prvým záujemcom, ktorí si mohli k minciam zakúpiť aj zberateľské kartičky. Keďže objednávateľom mincí je NBS, tie sa až do času ich distribúcie nachádzajú v jej trezoroch. "NBS bude vymieňať platné eurové bankovky a mince za pamätné dvojeurové mince v limitovanom množstve 50 kusov na jedného záujemcu. Pamätné dvojeurové mince bude vymieňať v pokladniciach ústredia a expozitúr NBS v čase ich pokladničných hodín," doplnila hovorkyňa NBS Martina Vráblik Solčányiová.