Diaľničný úsek Fričovce — Prešov od utorka do štvrtka čiastočne uzavrú

Dôvodom je výstavba podpernej skruže v križovatke Prešov, západ. Premávka v smere do Prešova bude na diaľničnom zjazde Fričovce presmerovaná na cestu I/18.

Bratislava 11. marca (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť čiastočne uzavrie diaľničný úsek Fričovce — Prešov na diaľnici D1 približne od 382,00 kilometra do 400,700 kilometra v smere do Prešova. Obmedzenie platí od utorka 7 00 h do štvrtka 18 00 h. TASR o tom informovala NDS.



