Národná diaľničná spoločnosť avizuje obmedzenia vo Zvolene a na D1

Pozrite si, kde budú dopravné obmedzenia.

Bratislava 7. mája (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje na dopravné obmedzenia vo Zvolene a na diaľnici D1 medzi tunelom Branisko a križovatkou Široké, ktoré sa začnú od štvrtka (9. 5.). Informuje o tom hovorkyňa NDS Michaela Michalová.



NDS bude od štvrtka 9.00 h do 7. júna 12.00 h obmedzovať dopravu na mostoch vo Zvolene. Obmedzenia sa týkajú cesty I/16, na ktorej bude odklonená doprava na obchádzkovú trasu. Tá bude viesť v smere Žiar nad Hronom – Zvolen po ceste I/66 po Ulici T. G. Masaryka a po ulici Dobronivská cesta. „Tranzitná doprava pôjde cez opravované mosty, kde bude riadená svetelnou signalizáciou,“ spresňuje Michalová. V smere Zvolen - Žiar nad Hronom sa trasa nebude meniť. „Doprava pôjde cez opravované mosty, kde bude riadená svetelnou signalizáciou,“ priblížila hovorkyňa.



Obmedzenia na východnej diaľnici D1 na moste Široké potrvajú od štvrtka od 9.00 h do 7. júna do 12.00 h. Stavebné práce tam bude NDS realizovať v dvoch etapách. V prvej etape bude doprava v smere na Prešov vedená okolo pracoviska v pravom a odbočovacom jazdnom pruhu, zatiaľ čo smer Poprad zostane bez obmedzenia. V druhej etape sa doprava presmeruje do ľavého pruhu, kde bude vedená v obojsmerných jazdných pruhoch. „Doprava v pravom jazdnom páse, ktorá bude schádzať v križovatke Široké, bude vedená okolo pracoviska,“ uviedla Michalová.