NDS upozorňuje na obmedzenia na D2 neďaleko Stupavy

Bratislava 2. apríla (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje na obmedzenie na D2 neďaleko Stupavy. Dôvodom je vymieňanie mostných záverov. TASR o tom informovala Zuzana Teplická z oddelenia masmediálnej komunikácie NDS.



"Čiastočná uzávera diaľnice D2 sa začala počas tohto víkendu i v úseku mosta cez potok Stupava súčasne v pravom a v ľavom jazdnom páse. Dôvodom je výmena asfaltových mostných záverov," uviedla Teplická. Most sa nachádza na diaľnici D2 v úseku medzi križovatkami Stupava a Lozorno.



Obmedzenie bude trvať do nedele 12. mája do 12.00 h. Stavebné práce na moste budú súčasne v pravom a v ľavom jazdnom páse v troch etapách.



Doprava bude vedená v prvej etape v obidvoch smeroch v ľavom a pravom jazdnom pruhu, v druhej etape v obidvoch smeroch v ľavom a pripájacom jazdnom pruhu. V tretej etape v obidvoch smeroch v pravom a pripájacom jazdnom pruhu.