NDS vyhlásila súťaž na dokumentáciu k ďalšiemu úseku R2 pri Košiciach

Bratislava 10. mája (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) urobila krok vpred v príprave ďalšieho úseku na rýchlostnej ceste R2. Vyhlásila súťaž na dodávateľa, ktorý by mal vypracovať dokumentáciu potrebnú pre úsek R2 Moldava nad Bodvou - Košice, Šaca.



Víťazný dodávateľ by mal pre NDS vypracovať dokumentáciu stavebného zámeru, tiež dokumentáciu na územné rozhodnutie a oznámenie o zmene navrhovanej činnosti. Cenu za tieto služby diaľničiari predpokladajú vo výške 2,45 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).



Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení tendra, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania. Záujemcovia o túto súťaž môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť v tendri do 26. júna tohto roku.



Pripravovaný úsek rýchlostnej cesty R2 Moldava nad Bodvou - Košice, Šaca by mal byť dlhý 18 kilometrov.