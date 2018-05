Nebo nad Dubovou koncom mája zaplnia lietadlá, vrtuľníky a akrobacie

Návštevníci sa môžu tešiť aj na vystúpenie akrobatickej skupiny štyroch vetroňov Blaník L 23 Očovských Bačov, Shark Displey Team, či slovenských akrobatov Františka Pytlíka a Dušana Šamka.

Dubová/Bratislava 15. mája (TASR) - Milovníci lietania, lietadiel a vzdušnej akrobacie si koncom mája prídu opäť na svoje. Nebo nad obcou Dubová v sobotu 26. mája opäť zaplnia vrtuľníky, ultraľahké lietadlá, vírniky či stíhacie lietadlá. Na miestnom letisku sa od 9.00 do 16.00 h bude konať v poradí 5. ročník Leteckého dňa Dubová 2018.



"Hlavným trhákom bude akrobatický vrtuľník Redbull Messerschmitt BO 105 z Rakúska. Ďalšími neprehliadnuteľnými účinkujúcimi budú Flying Bulls, skupinové lietanie Follow me team z Čiech či vicemajster sveta Zoltán Vereš z Maďarska," uviedol pre TASR za spoluorganizátorov podujatia a zároveň pilot Roman Benedek.



Návštevníci sa môžu tešiť aj na vystúpenie akrobatickej skupiny štyroch vetroňov Blaník L 23 Očovských Bačov, Shark Displey Team, letovú ukážku dvojplošníka Boeing Stearman z Anglicka či slovenských akrobatov Františka Pytlíka a Dušana Šamka. Chýbať nebude ani ukážka zásahu slovenských policajných zložiek zo vzduchu, akrobatický tím slovenských výsadkárov alebo akrobatické vystúpenie stíhačky Delfín L 29 zo Slovenska.



Pripravené budú aj zážitkové lety na dvojplošníkoch AN-2, vrtuľníkoch Robinson-R44, Cessne 172, Piperi PA 28 či vírniku, letové ukážky motorových rogál a špeciálnych modelov lietadiel, ako aj statická prezentácia leteckej techniky. Myslí sa taktiež na najmenších návštevníkov, pre ktorých bude vyhradený okrem iného aj hangár pre letecký deň detí, skákací hrad, 3D simulátor a ďalší program. "Je to prvý letecký deň v roku. Ponúka najpestrejší letecký program, malebné prostredie Malých Karpát, priateľské rodinné vidiecke prostredie a ako jediné takéto podujatie spája letecký deň s dňom detí," dodal Benedek.