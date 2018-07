Necpalania z Prievidze sa s obyvateľmi Necpál stretávajú už 11. rok

Prievidzskí Necpalania navštívili podhorskú obec Necpaly viackrát pri rôznych príležitostiach, no vlani i tento rok oživili ich podujatie – Medobranie a vodosláva.

Prievidza 16. júla (TASR)- Obyvatelia prievidzskej mestskej časti Necpaly udržujú družbu so svojimi priateľmi z Necpál pri Martine už 11. rok. Každoročne sa stretávajú na podujatiach, ktoré v Prievidzi či v podhorskej obci v Turci organizujú.



"Návštevy na trase z Necpál do Necpál sa stali pravidelnými, pretože si ich obyvatelia navzájom padli do oka. Našli sa vďaka jednému nápadu a necpalské puto ich spája vďaka veselým povahám, srdečnosti, vzájomnej pohostinnosti a zmyslu pre humor," spomenula Kvetoslava Ďurčová z prievidzskej mestskej časti Necpaly.



Necpalania sa podľa nej stali navzájom neodmysliteľnými hosťami podujatí, ktoré počas roka organizujú. "Necpalania z Turca, ako sme ich v Prievidzi začali nazývať, sa veľmi radi zúčastňujú spoločenských ale i súťažných podujatí, ako je varenie šúľancov a bezkontaktný futbal, Dňa dobrých susedov, ale bolo ich možné vidieť aj na oslavách 660. výročia alebo fašiangovom pochovávaní basy," priblížila.



Prievidzskí Necpalania navštívili podhorskú obec Necpaly viackrát pri rôznych príležitostiach, no vlani i tento rok oživili ich podujatie – Medobranie a vodosláva, keď prišli na Turiec oblečení ako včely a s medveďom a kvetinou spestrili návštevníkom tento sladký sviatok. "Pevné priateľské puto vždy utužia spoločným posedením, pohostením, spevom i tancom. Pri týchto podujatiach, či už u nás alebo na Turci, často účinkuje aj hudobná skupina Necpalanka. Rovnako to bolo aj tento rok na sviatku medu a vody, ktorého sa zúčastnili aj členovia speváckej skupiny Dúbrava pri Dennom centre Necpaly," ozrejmila ďalej Ďurčová.



Družba teda podľa nej nadobúda čoraz širší záber. "Zostáva veriť, že dobrá nálada a spoločné podujatia budú ešte dlho dôvodom na priateľstvo medzi Necpalmi a Necpalmi," skonštatovala.