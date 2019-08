Neďaleko Ružomberka sprístupnili prvý singletrail na Liptove

Jednosmerná cyklistická trasa prechádza lokalitou Hrabovskej doliny, cez Vlkolínske lúky, úpätím Sidorova a ponúka prírodné výhľady na dolný Liptov.

Ružomberok 15. augusta (TASR) – Prvý oficiálny singletrail na Liptove v dĺžke 8,6 kilometra sprístupnili vo štvrtok neďaleko Ružomberka. Jednosmerná cyklistická trasa prechádza lokalitou Hrabovskej doliny, cez Vlkolínske lúky, úpätím Sidorova a ponúka prírodné výhľady na dolný Liptov. Zdatní cyklisti ju zvládnu za zhruba jeden a pol hodiny.



Nová trasa je podľa jej staviteľa Jána Tekeľa určená pre všetkých milovníkov cykloturistiky vrátane športovo ladených rodín s deťmi približne od 14 rokov. Dosahuje stúpanie 630 metrov a klesanie 617 metrov. „Trasa je široká maximálne jeden meter a má veľmi mierny sklon. Nie sú na nej žiadne skoky alebo terénne prekážky, ktoré by sa nedali obísť alebo prejsť. V Ružomberku už funguje bikepark, ktorý láka skôr adrenalínovo založených bikerov. Táto trasa poteší skôr širšiu verejnosť,“ načrtol Tekeľ.



Singletrail sa začína na ružomberskej kalvárii, odbočením na existujúci lesný turistický chodník. Ten prechádza úpätím Sidorova, južným smerom popod Veľkú skalu. Ústi v lokalite Vlkolínske lúky, v otvorenom lúčnom území s križovatkou ciest a chodníkov. Pokračuje v oblúku cez lokalitu Stránica úpätím Sidorova po existujúcom lesnom turistickom chodníku. Trasa končí na asfaltovej účelovej komunikácii Ružomberok – kalvária – Malinô Brdo, v mieste, kde cesta vchádza do lesa.



Na trase sa nachádza značenie aj terénne vlny pre zlepšenie a zatraktívnenie prejazdu. Došlo aj k rekonštrukcii existujúceho lesného chodníka okolo Sidorova. Podľa Kataríny Šarafínovej z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov rekonštrukcia pôvodného chodníka a stavba singletrailu trvala sedem týždňov. Pracovalo na nej šesť chlapov. „Trasa vedie aj po turistickom chodníku, preto sa cyklistom odporúča opatrnosť a ohľaduplnosť voči peším turistom a bežcom, ktorí rovnako radi lokalitu využívajú,“ uviedla.



Zástupca primátora mesta Ružomberok Ján Bednárik poukázal na to, že singletrail ponúka nový spôsob vyžitia sa pre miestnych i turistov. „Ak chceme, aby sem návštevníci radi prichádzali a vracali sa sem, musíme im ponúkať stále niečo nové. Dúfame, že organizátori tohto projektu čoskoro prídu s ďalšími podobnými nápadmi. Mesto im pri tom bude plne nápomocné,“ povedal.



Ružomberskí aktivisti z občianskeho združenia (OZ) Liptovský cyklistický spolok sa so zámerom vybudovať singletrail pohrávali už dlhšie. Predchádzalo mu získanie povolení aj financovania. Podľa Romana Hrušku z OZ plánujú časom v lokalite revitalizáciu doskočiska aj výstavbu vyhliadkovej plošiny.



Projekt singletrailu spolu s mestom Ružomberok a aktivistami realizovala OOCR Región Liptov, použila naň aj prostriedky z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 17.700 eur.