Neďaleko Svidníka vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity

Prešov 14. augusta (TASR) – Pre neutíchajúci dážď vyhlásili v obci Rakovčík v okrese Svidník tretí stupeň povodňovej aktivity. Pre TASR to povedala starostka Iveta Horvátová. Hasiči na východnom Slovensku počas uplynulej noci neevidovali zvýšené množstvo výjazdov z dôvodu počasia.



„Máme problém s melioráciou, je chybná, a preto nám tu vyplavuje rodinné domy. V minulosti totiž poľnohospodársku pôdu odvodňovali drenážami. Tie boli stiahnuté do betónových skruží – niekto ich 'potreboval'. Keďže už nie sú na svojom miesta, na určitých miestach vyviera voda. Niekde máme aj povymývanú cestu a vodu v pivniciach majú aktuálne dva rodinné domy, no stále prší,“ spresnila Horvátová.



Podľa jej slov pomoc hasičov zatiaľ nebola nutná, keďže obyvatelia vlastnia čerpadlá a obec má k dispozícii aj takzvaný protipovodňový vozík. „Potok sa zatiaľ nevylieva, ale hranica storočnej vody je desať centimetrov,“ dodala.



V noci mali hasiči v Prešovskom kraji spolu šesť výjazdov súvisiacich s počasím, a to v okresoch Prešov, Stropkov a v okolí Giraltoviec v okrese Svidník. Prevažne išlo o odčerpávanie vody z domov alebo spadnuté stromy.



Ako pre TASR uviedol operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, hasiči v tomto kraji evidovali od utorkového (13. 8.) večera minimum výjazdov pre počasie. „Išlo napríklad o spadnutý strom v Trebišove. Aktuálne riešime upchatú dažďovú vpusť na jednej zo striech predajne na ulici M.R. Štefánika,“ dodal.