Červený Kláštor 22. júla (TASR) – Predposledná júlová nedeľa patrí v Pieninách oslavám kultúry Rusínov. Tí tvoria veľkú časť obyvateľstva regiónu severného Spiša a Pienin a napriek tomu, že ide o národnosť bez vlastného štátu, doteraz si zachovali svoje zvyky, tradície, kultúru a tradičnú kuchyňu. "Časť z nich, Lemkovia, sa stretáva v areáli kúpeľov v Červenom Kláštore na slávnostiach kultúry, a to už po tretí raz," uviedla výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Severný Spiš Pieniny Erika Šalatová.



Slávnosti kultúry Lemkov – Rusínov budú oslavou kultúry, gastronómie a rusínskeho jazyka. Ich súčasťou bude aj gréckokatolícka liturgia, ktorú bude v tzv. cirkevnoslovančine celebrovať popradský protopresbyter Jaroslav Matoľák. "Rusíni, ktorí si radšej hovoria Rusnáci, majú skutočne bohatú kultúru a jedinečné postavenie z hľadiska zachovávania si svojich hodnôt a tradícií. Nezáleží na tom, o akú skupinu Rusínov ide. Napriek tomu, že Lemkovia sú Rusíni žijúci na území Poľska, často navštevujú náš región a stretávajú sa s tunajšími Rusínmi," priblížila Šalatová.



Kultúra Rusínov, vrátane Lemkov, je podľa nej špecifická a bohatá, piesne spievané v rusínskom jazyku, v dialektoch, sú nádherné, citlivé a úprimné, typické sú napr. viachlasné spevy. "Okrem jazyka a piesní je ďalším zaujímavým aspektom kultúry Rusínov viera a náboženská tradícia, obradové a výročné zvyky či ľudová architektúra sakrálnych stavieb," pokračovala Šalatová.



Rozmanitosť kultúry Rusínov podčiarkne na slávnosti bohatý kultúrny program. Folklór je totiž ďalšou nezameniteľnou charakteristikou Rusínov. Dodnes mnohé ženy nosievajú jedinečné kroje. To najlepšie z ľudových rusínskych piesní odznie v rámci folklórneho programu A čija to chyža. Vo večernom galaprograme vystúpia aj finalisti a účinkujúci zo šou Zem spieva a tiež Lemkovský súbor z Poľska. Návštevníci a milovníci rusínskej kultúry sa môžu tešiť aj na vystúpenia ďalších súborov i skupín.



"Región severného Spiša a Pienin sa vyznačuje rozmanitosťou v každom smere. Na malom území žije veľa rozličných národnostných menšín a skupín, ktoré si doposiaľ zachovali to, čo ich robí jedinečnými, a tak prispievajú aj k originalite nášho územia a jeho atraktivite," uzatvorila Šalatová.