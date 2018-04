Nedeľňajší protest v Bratislave obmedzí premávku električiek

Polícia upozorňuje, že približne od 15.00 h sa na Námestí SNP, Šafárikovom námestí, Štúrovej ulici a v priľahlých uliciach Starého Mesta môžu obmedzenia týkať aj osobnej dopravy.

Bratislava 14. apríla (TASR) – V centre Bratislavy bude pre nedeľňajší (15.4.) protest na Námestí SNP vylúčená zhruba od 16.00 h premávka električiek liniek 1, 3, 4, 6, 7, 8 a 9, a to v úseku Šafárikovo námestie - Štúrova - Jesenského - Námestie SNP a Špitálska. Informuje o tom na svojej webovej stránke Dopravný podnik Bratislava (DPB).



Dopravca zároveň posilní hliadky svojho dispečingu, ktorý bude na vzniknutú situáciu operatívne reagovať a v prípade potreby v spolupráci s políciou skráti alebo odkloní aj ďalšie linky MHD. Električky budú počas zhromaždenia jazdiť po odklonových trasách.



Polícia upozorňuje, že približne od 15.00 h sa na Námestí SNP, Šafárikovom námestí, Štúrovej ulici a v priľahlých uliciach Starého Mesta môžu obmedzenia týkať aj osobnej dopravy, vodičom preto odporúča využiť na prejazd inú trasu. "Tým, ktorí počas dňa budú parkovať v tejto lokalite odporúčame, aby si do 15.00 h preparkovali svoje vozidlá na iné miesta, nakoľko to už potom pravdepodobne nebude možné,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Veronika Slamková.



Zhromaždenie Za slušné Slovensko sa na Námestí SNP začína o 16.00 h, od 15.30 by sa na toto miesto mali zo Šafárikovho námestia presúvať študenti, ktorí sú zúčastnia na pochode organizovaného iniciatívou #Niejenámtojedno.