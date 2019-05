Nedeľný program Bratislavského majálesu pre počasie zrušili

Pri aktuálnych poveternostných podmienkach by mohol byť podľa organizátorov akýkoľvek pohyb ľudí v areáli festivalu na dunajskom nábreží nebezpečný.

Bratislava 5. mája (TASR) – Nedeľný program Bratislavského majálesu na Tyršovom nábreží v hlavnom meste organizátori podujatia zrušili. Tohtoročný mestský viacžánrový festival tak po dvoch dňoch trvania predčasne skončil. Dôvodom je nepriaznivé počasie. Informujú o tom organizátori majálesu na sociálnej sieti.



"Po zrelej úvahe a na základe meteorologických informácií, vrátane výstrahy 1. stupňa Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorá upozorňuje na silný vietor dosahujúci v nárazoch rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu, sme sa rozhodli kompletný nedeľný program festivalu zrušiť," spresnili organizátori. Pri aktuálnych poveternostných podmienkach by mohol byť podľa nich akýkoľvek pohyb ľudí v areáli festivalu na dunajskom nábreží nebezpečný.



Bratislavský majáles začal v piatok (3. 5.) na Tyršovom nábreží v hlavnom meste svoj 12. ročník. V jeho programe do nedele večera bolo naplánovaných niekoľko hodín koncertov, diskusie či street food stánky. V nedeľu mali rozozvučať Tyršovo nábrežie od 15.20 h Taste of Brass, Vypsaná fixa a Saténové ruky. Od 19.10 h malo pódium a záverečný program majálesu patriť skupinám Para a neskôr kapele Hex. Vyvrcholením festivalu mal byť v nedeľu už tradične ohňostroj s hudobnou kulisou odpálený okolo 21.50 h z plavidla na Dunaji.