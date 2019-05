Nedostatok aktivačných pracovníkov má vplyv aj na čistotu Fiľakova

V roku 2015 malo Fiľakovo okolo 300 až 350 aktivačných pracovníkov, pred rokom 2010 ich niekedy bolo aj 600.

Fiľakovo 28. mája (TASR) – Čistota verejných priestranstiev a súvisiaci nedostatok aktivačných pracovníkov boli dve z tém, ktorými sa na jednom z posledných zasadnutí zaoberali mestskí poslanci vo Fiľakove v okrese Lučenec. Na spomínané problémy upozornila poslankyňa Zsuzsanna Szvorák.



„V mene občanov by som interpelovala, aby sme ich informovali, aký je stav na úseku verejnoprospešných pracovníkov. Je jar, vidieť tu špinu aj psíčkarov vonka a hlavne mamičky sa sťažujú, že aj na ihriskách je špina,“ podotkla Szvorák.



Ako odpovedal primátor Attila Agócs, ide skutočne o dosť bolestivú otázku, ktorá bude v nasledujúcich rokoch samosprávu nútiť k úplnej reforme verejnoprospešných služieb (VPS) v meste. „Tým, že sa, našťastie, zvyšuje zamestnanosť a sú stále prísnejšie podmienky poberania sociálnych dávok a opätovného zaradenia ľudí do menších obecných služieb či aktivačných prác, tak ten priestor sa enormne zužuje,“ poznamenal.



Doplnil, že v roku 2015 malo Fiľakovo okolo 300 až 350 takýchto zamestnancov, pred rokom 2010 ich niekedy bolo aj 600. „V súčasnosti je toto číslo okolo 60 ľudí. Očakávame, že v nasledujúcich mesiacoch sa môže vyšplhať niekde na 90,“ konkretizoval Agócs s tým, že v porovnaní s obdobím pred štyrmi rokmi má mesto teda len necelú štvrtinu pracovníkov, ktorí v meste zametajú a plnia podobné úlohy.



„Je to veľký problém. Za posledné roky sme sa naučili, že môžeme odhodiť hocičo a aj tak niekto príde a pozbiera to. Bohužiaľ, už onedlho to nebude mať kto robiť,“ zdôraznil primátor, ktorý je podľa vlastných slov presvedčený, že do budúcich rokov bude samospráva musieť vyčleniť v rozpočte financie na posilnenie VPS pracovníkmi, ktorí sa budú čistote verejných priestranstiev profesionálne venovať.



Dodal však tiež, že zároveň všetci občania musia byť uvedomelejší. „Nemôžeme odhadzovať všetko od špakov cez smeti a psíčkari by mali zbierať výkaly svojich miláčikov. V meste máme evidovaných približne 1000 psov. To sú obrovské čísla. Predstavte si, že na každého desiateho obyvateľa pripadá jeden pes,“ upozornil Agócs.



Podľa slov prednostky Mestského úradu Fiľakovo Andrey Mágyelovej mesto majiteľom psov bezplatne poskytuje sáčky na zvieracie exkrementy. „Z tých 1000 majiteľov psov však sem po ne chodí 15 ľudí. Majitelia sú zodpovední za to, aby po psoch pozbierali exkrementy. Nech nikto nečaká, že budú chodievať aktivační pracovníci za každým psom a zbierať to oni,“ podotkla prednostka a zároveň vyzvala mestskú políciu na kontrolné akcie voči majiteľom psov.