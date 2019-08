Nedostatok učiteľov v Bratislavskom kraji potvrdili aj riaditelia škôl

Na Základnej škole v Rohožníku v okrese Malacky sa už dva roky snažia zamestnať učiteľa matematiky a fyziky, avšak zatiaľ bezúspešne.

Bratislava 8. augusta (TASR) – Necelý mesiac pred začiatkom nového školského roka 2019/2020 chýbajú učitelia nielen v hlavnom meste, ale aj na viacerých školách v Bratislavskom kraji. TASR ich nedostatok potvrdili viacerí riaditelia škôl, ktorí aj v týchto dňoch hľadajú do svojich radov zamestnancov.



Najväčším nedostatkom zamestnancov v oblasti školstva trpí Bratislava, pre TASR uviedla prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Alena Petáková, ktorá je zároveň riaditeľkou Základnej školy na Malokarpatskom námestí v bratislavskom Lamači. "Chýbajú hlavne učitelia prvého stupňa, matematiky, fyziky, hudobnej výchovy, vychovávatelia a odborní zamestnanci – špeciálni pedagógovia či školskí psychológovia. Školám chýbajú aj nepedagogickí zamestnanci, napríklad zamestnanci kuchyne, upratovačky, údržbári – školníci," povedala Petáková.



Problém s nedostatkom pedagógov potvrdila TASR aj riaditeľka Základnej školy na Turnianskej ulici v bratislavskej Petržalke Zlata Halahijová. "Sme škola, kde ročne pribudne 50 až 100 detí. S pracovnými silami je to stále horšie. Dopyt je po učiteľoch prvého stupňa, problém je získať aj učiteľa jazykov a matematiky," ozrejmila riaditeľka školy. Podotkla, že starší a skúsenejší učitelia nie sú až tak technicky zdatní, preto ich musia zacvičiť. Problém je aj s mladými pedagógmi, ktorí sú zas po technickej stránke na tom dobre, ale potrebujú odbornú pomoc. Zároveň dodala, že aktuálne má škola pokrytý stav, ale ako to bude do konca augusta alebo na začiatku septembra, je otázne.



Dopyt po učiteľoch prvého stupňa a učiteľov v materských školách v hlavnom meste potvrdil TASR aj riaditeľ Základnej školy s materskou školou na Riazanskej ulici Ján Papuga. Poznamenal, že zatiaľ čo v Bratislave na školách absentujú učitelia, na opačnej strane Slovenska je voľných pracovných miest v školstve nedostatok.



Na Základnej škole v Rohožníku v okrese Malacky sa už dva roky snažia zamestnať učiteľa matematiky a fyziky, avšak zatiaľ bezúspešne. Riaditeľka miestnej základnej školy Marta Pfeilerová pre TASR povedala, že budúcemu kolegovi ponúkajú aj byt, ale vhodného záujemcu zatiaľ nenašli, a tak museli na toto miesto prijať bývalú kolegyňu v dôchodkovom veku. "Už rok nevieme zohnať odborného zamestnanca – špeciálneho pedagóga. Problém je, že ak sa aj niekto prihlási, nemôžeme ho prijať, pretože nemá trojročnú odbornú prax," dodala.



Na Základnej škole s materskou školou v Chorvátskom Grobe v okrese Senec majú problém nájsť aj zamestnancov do kuchyne, upratovačku či vychovávateľa. "Chýba nám pokryť predmety, ako je matematika, fyzika, geografia, telesná a športová výchova, informatika a technika," povedala pre TASR riaditeľka školy Monika Svorad.