Dvaja ľudia sa zranili pri nehode auta a autobusu MHD v Bratislave

V bratislavskej Mlynskej doline sa na križovatke s Valašskou ulicou v stredu ráno 11. júla 2018 zrazil autobus MHD s autom. Pravdepodobnou príčinou bol šmyk auta na mokrej vozovke. Dopravná nehoda si vyžiadala zranenie vodičky osobného vozidla a jednej cestujúcej v MHD. Foto: TASR - KR PZ v Bratislave

Vodička auta značky Renault Thalia na mokrej vozovke dostala pravdepodobne šmyk a prešla do protismeru. Tam vrazila do autobusu linky č. 37 a auto nárazom odrazilo do semaforu.

Bratislava 11. júla (TASR) – V bratislavskej Mlynskej doline sa na križovatke s Valašskou ulicou v stredu ráno zrazil autobus MHD s autom. Pravdepodobnou príčinou bol šmyk auta na mokrej vozovke. Dopravná nehoda si vyžiadala zranenie vodičky osobného vozidla a jednej cestujúcej v MHD. TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lucia Mihalíková.



Podľa doposiaľ zistených informácií prechádzala vodička auta značky Renault Thalia v pravom jazdnom pruhu z Mlynskej doliny smerom na Patrónku. Na mokrej vozovke dostala pravdepodobne šmyk, následkom čoho prešla do protismeru. Potom vrazila do autobusu linky č. 37, pričom auto nárazom odrazilo do semaforu.



Zranená vodička osobného vozidla s bratislavským evidenčným číslom a cestujúca z autobusu boli prevezené do bratislavských nemocníc. Dychová skúška alkohol u vodiča autobusu nepotvrdila, 43-ročnej vodičke auta bol nariadený odber krvi. "Škoda spôsobená dopravnou nehodou bola predbežne vyčíslená na 7000 eur," doplnila Mihalíková. Dopravný podnik Bratislava (DPB) hovorí o predbežne odhadnutej škode na autobuse vo výške zhruba 5000 eur.



Okolnosti dopravnej nehody sú predmetom objasňovania. Polícia v Bratislavskom kraji však v tejto súvislosti opätovne apeluje na vodičov, aby prispôsobili spôsob jazdy stavu a povahe vozovky, poveternostným podmienkam a vlastným schopnostiam.

