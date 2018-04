Nehoda piatich vozidiel na Moste SNP si vyžiadala zranenie dvoch osôb

Na ilustračnej snímke Most SNP

Bratislava 26. apríla (TASR) – Dvoch ľahko zranených si vyžiadala štvrtková dopravná nehoda piatich motorových vozidiel v Bratislave na Moste SNP. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru Lucia Mihalíková.



„V dopoludňajších hodinách krátko po 9.30 h. došlo na Moste SNP v smere z Petržalky do mesta k stretu piatich osobných motorových vozidiel idúcich v pravom jazdnom pruhu. Pri dopravnej nehode sa ľahko zranili dve osoby, ktoré boli službou rýchlej zdravotnej pomoci prevezené na ošetrenie do jednej z bratislavských nemocníc," uviedla Mihalíková.



Škoda spôsobená dopravnou nehodou bola podľa jej slov predbežne vyčíslená na 10.500 eur. Okolnosti dopravnej nehody sú v štádiu objasňovania. Doprava bola po dobu odstraňovania následkov dopravnej nehody a dokumentovania jej priebehu usmerňovaná hliadkou dopravnej polície. "Most SNP je od 11.50 hod. plne prejazdný," uzavrela hovorkyňa KR PZ.