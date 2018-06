Nehoda pri Strečne si vyžiadala troch zranených

Policajti z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody a odstraňovania jej následkov usmerňovali v smere z Martina do Žiliny cestnú premávku a odkláňali ju cez priľahlé parkovisko.

Strečno 4. júna (TASR) – Troch ľudí jednorazovo ošetrili v pondelok ráno pri dopravnej nehode dvoch nákladných a troch osobných áut na ceste I/18 v katastri obce Strečno (okres Žilina). TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Radko Moravčík.



Doplnil, že 45-ročný vodič z Turecka, ktorý viedol nákladné auto Iveco s návesom v smere z Martina do Žiliny, nedodržal dostatočnú vzdialenosť za osobným autom Alfa Romeo a narazil do neho. "Po náraze došlo ešte k stretu troch motorových vozidiel jazdiacich v tom istom smere jazdy - Fordu Mondeo, BMW a nákladného auta Renault s návesom. Po dopravnej nehode jednorazovo ošetrili vodiča a spolujazdca z Fordu Mondeo a spolujazdca z Alfa Romeo. Alkohol u vodičov dychovými skúškami nezistili, hmotnú škodu predbežne vyčíslili na 19.000 eur," uviedol Moravčík.



"Policajti z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody a odstraňovania jej následkov usmerňovali v smere z Martina do Žiliny cestnú premávku a odkláňali ju cez priľahlé parkovisko a v smere zo Žiliny do Martina riadili premávku do voľného jazdného pruhu. Policajti monitorovali cestnú premávku aj po odstránení následkov dopravnej nehody a v prípade potreby ju riadili a usmerňovali," dodal krajský policajný hovorca.