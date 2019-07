Dodávateľ pre automobilový priemysel otvoril v Kočovciach nový závod

Závod priniesol 80 pracovných miest.

Kočovce 23. júla (TASR) - Nemecký dodávateľ pre automobilový priemysel otvoril v Kočovciach pri Novom Meste nad Váhom nový závod. Investíciou chce divízia Röchling Automotive uspokojiť zvýšený dopyt po nových technológiách a zároveň tak rozšíri svoje skladové a výrobné priestory. Nový závod, ktorý otvorili v utorok, priniesol 80 pracovných miest.



Spoločnosť prišla na Slovensko v roku 2017, pričom sa zaoberá výrobou plastových dielov pre automobilový priemysel. "Hlavným dôvodom, prečo sme prišli na Slovensko a vytvorili tu nový závod, je prítomnosť významných automobilových výrobcov v regióne. V súčasnosti zamestnávame 80 ľudí, naším cieľom je do konca budúceho roka nájsť 120 zamestnancov," povedal riaditeľ závodu Vladimír Lopušniak.



Výstavba haly podľa neho stála 12 miliónov eur, ďalších desať miliónov eur investovali do technológie. "S výstavbou haly sa začalo v septembri 2017, dokončili ju v auguste 2018. Máme 3000 štvorcových metrov (m2) výrobnej plochy a 4800 m2 logistických priestorov," konkretizoval.



"Nemali sme na mysli ušetriť financie v krajine, kde je lacná pracovná sila, my sme si vyberali a vyberáme regióny, kde dokážeme zanechať našu prítomnosť. Kde je to o tom, čo robíme a nie koľko ušetríme. Sme motivovaní tým, že dokážeme pracovnú silu prispôsobiť tým cieľom a očakávaniam, ktoré máme," skonštatoval predseda predstavenstva divízie Hanns-Peter Knaebel. Súčasným plánom investora je podľa neho zamestnať okolo 120 ľudí. V prípade, že všetko pôjde podľa plánov, má ambíciu zamestnať 240 pracovníkov.



Investor má podľa Lopušniaka problém získať kvalifikovanú pracovnú silu, a to aj pre veľmi nízku mieru nezamestnanosti v okrese Nové Mesto nad Váhom. "Väčšina procesov je automatizovaná, ale ľudská práca je stále potrebná. Najväčší problém máme, rovnako ako ostatné firmy v biznise, že nevieme zohnať kvalifikovaných technikov," podotkol.



Spoločnosť sa zaoberá výrobou technických dielov pre automobily, zameriava sa hlavne na výrobu komponentov, ktoré ovplyvňujú tečenie vzduchu okolo áut. Výrobky dodáva pre automobilky pôsobiace na Slovensku a v Maďarsku. Od štátu dostala tzv. daňové prázdniny na obdobie desať rokov, ktoré platia od minulého roka.