Nemocnica Bory ponúka sestrám vzdelávací grant

Bratislava 16. júla (TASR) – Vznikajúca nemocnica v bratislavskej lokalite Bory ponúka 20 študentom ošetrovateľstva možnosť získať vzdelávací grant. Všetky budúce sestry budú mať zároveň garantované miesto v novej nemocnici, ktorú majú uviesť do prevádzky v roku 2022.



„Nová nemocnica Bory prinesie nové možnosti, ale aj nové požiadavky na sestry, a to i v oblasti ovládania technológií a nových ošetrovateľských postupov. Budúcim sestrám chceme ukázať, ako moderné ošetrovateľstvo už dnes dobre funguje v michalovskej nemocnici, kde napríklad lieky pre pacientov nepripravuje sestra, ale robotický automat,“ priblížila personálna riaditeľka nemocnice Jana Palenčárová.



Grant môžu získať študenti štvrtého ročníka odboru praktická sestra, prvého až tretieho ročníka odboru diplomovaná všeobecná sestra a bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia ošetrovateľstva a zdravotníckych odborov. Mesačné štipendium je vo výške 100 eur a vybraným študentom sa bude vyplácať počas školského roka až do konca trvania štúdia. Súčasťou grantu sú aj workshopy a školenia. Záujemcovia o grant na štúdium sa môžu do 15. septembra prihlásiť prostredníctvom online registračného formulára.