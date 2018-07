Nemocnica v Bojniciach má vypracovanú štúdiu na parkovisko

Na problémy s parkovaním sústavne upozorňujú nielen pacienti, ale aj obyvatelia priľahlého sídliska Lúčky, ktorých sa najviac dotýka spoplatnené parkovanie pred nemocnicou.

Bojnice 13. júla (TASR)- Pacienti a návštevníci Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza by mohli na parkovanie využívať namiesto súkromného pozemku pod zdravotníckym zariadením plochy priamo v jeho areáli. K týmto parkovacím plochám už dlhšie existuje aj štúdia, upozornila na to iniciatíva Jasná voľba.



"Súčasná situácia s parkovaním pred bojnickou nemocnicou je zlá. Parkovanie je pre pacientov v jej okolí spoplatnené. Návštevníci môžu taktiež na krátky čas parkovať za poplatok v areáli nemocnice. Tento spôsob parkovania ale spôsobuje komplikácie s preplneným vnútroareálovým parkoviskom pre zamestnancov," upozornil trenčiansky krajský poslanec a člen iniciatívy Jasná voľba Michal Ďureje (nezávislý).



Najväčším problémom sú podľa neho kolízie medzi sanitkami rýchlej zdravotnej služby a civilnými vozidlami. "Na problémy s parkovaním nás sústavne upozorňujú nielen pacienti, ale aj obyvatelia priľahlého sídliska Lúčky, ktorých sa najviac dotýka spoplatnené parkovanie pred nemocnicou. Výsledok súčasného stavu je taký, že nemocnica v Bojniciach neponúka pre pacientov takmer žiadne bezplatné parkovacie kapacity," doplnil.



Na riešenie súčasnej situácie navrhuje iniciatíva Jasná voľba vybudovanie parkovacej plochy priamo v areáli nemocnice. Vo dvore nemocnice by mohlo podľa nej vzniknúť parkovisko s kapacitou minimálne 50 parkovacích miest. "Nemocnica má na tento zámer pripravenú podrobnú štúdiu, ktorá rieši všetky potrebné náležitosti. Parkovisko by mohlo slúžiť pacientom bezplatne, samozrejme, s určitou reguláciou. Môžeme povedať, že s navrhovaným riešením a potrebou vybudovať nové parkovisko súhlasí vedenie nemocnie, ale aj ďalší lekári," ozrejmil Ďureje.



Iniciatíva zároveň navrhla, že by na projekt výstavby parkoviska mohol Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) využiť časť financií z pripravovaného odpredaja budovy bývalej polikliniky v Prievidzi. Bol by tak podľa nej zachovaný princíp, že finančné prostriedky získané v zdravotníckej oblasti by boli vrátené späť do zdravotníctva v okrese. Trenčiansky krajský poslanec sa už obrátil na predsedu TSK s návrhom iniciatívy. "TSK ako zriaďovateľ bojnickej nemocnice bude mať hlavné slovo pri prerozdelení finančných prostriedkov na realizáciu krajských zámerov. Pevne verím, že v rámci druhej zmeny rozpočtu alebo v rozpočte na ďalší rok sa kraju podarí vyčleniť potrebnú finančnú sumu na vybudovanie parkoviska, ktoré bude slúžiť pacientom a návštevníkom nemocnice," skonštatoval Ďureje.



Prioritu pred budovaním parkoviska v areáli nemocnice majú investície, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti pacientom, reagovala pre TASR hovorkyňa TSK Veronika Rezáková. Ide podľa nej o prebiehajúcu rekonštrukciu monobloku, plánované budovanie urgentného príjmu, ára či jednotky intenzívnej starostlivosti. "V súvislosti s prebiehajúcim stavebným ruchom v nemocnici slúži momentálne plocha, ktorá by bola potenciálne vhodným miestom na vybudovanie nového nemocničného parkoviska, ako potrebné zázemie pre stavebnú firmu aj priestor pre príslušnú techniku. Až po upokojení stavebného ruchu v bojnickej nemocnici a vyprataní súčasných priestorov staveniska stavebnou firmou sa TSK pri plánovaní svojho rozpočtu môže vrátiť k otázke vyčlenenia finančných prostriedkov na vybudovanie parkoviska v areáli nemocnice," dodala.