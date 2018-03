Nemocnica v Košiciach sa opäť zapája do Svetového týždňa glaukómu

Glaukóm (zelený zákal) predstavuje druhú najčastejšiu príčinu slepoty na svete.

Košice 13. marca (TASR) - Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach sa aj tento rok zapája do Svetového týždňa glaukómu (11.- 17. marca). Záujemcovia si môžu dať bezplatne odmerať vnútroočný tlak. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa UNLP v Košiciach Ivana Stašková.



Glaukóm (zelený zákal) podľa jej slov predstavuje druhú najčastejšiu príčinu slepoty na svete. Celkovo ním trpia milióny ľudí rôznych vekových kategórií. Glaukóm sa tiež označuje ako tichý zlodej zraku, pretože je to ochorenie bez príznakov.



"Na svete je v súčasnosti približne 8,4 milióna slepých ľudí v dôsledku glaukómu a odhaduje sa, že toto číslo do konca roka 2020 porastie až na 11,2 milióna ľudí. Ochorenie často prebieha nepoznane, ticho, bez varovných príznakov pre pacienta. Zmeny v dôsledku glaukómu sú nezvratné, preto sa kladie veľký dôraz na prevenciu. Postihuje všetky vekové skupiny ľudí, najväčší výskyt je však po 40. roku života a so zvyšujúcim vekom sa zvyšuje aj riziko vzniku tohto ochorenia," priblížila Stašková.



Bezplatné meranie vnútoročného tlaku sa uskutoční v stredu v Očnej klinike na Triede SNP 1 od 10.00 do 14.00 h a v poliklinike v od 10.00 do 14.00 h.



Záujemcovia si môžu dať podľa Staškovej odmerať vnútroočný tlak aj na očnom oddelení UNLP na Rastislavovej, a to v piatok (16.3.) v priestoroch Pavilónu zdravia (pavilón XXVIII).



Ako uviedla, meranie vnútroočného tlaku je dôležité pre včasný záchyt tohto ochorenia. "Glaukóm je skupina očných ochorení zapríčiňujúca progresívne a nenávratné poškodzovanie zrakového nervu. Ak sa ochorenie nezistí a nelieči včas, postupne dochádza k zhoršovaniu zrakových funkcií a môže dôjsť až k slepote. Dôležitosť tejto aktivity teda spočíva v tom, že včas zistené ochorenie môže pri nasadenej liečbe zabrániť poškodeniu zraku a následnej slepote," dodala hovorkyňa nemocnice.