Nemocnica v Levoči chce prilákať najmä mladých prvodarcov krvi

Levoča 20. októbra (TASR) - Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča sa stala aj tento rok súčasťou celoslovenskej Študentskej kvapky krvi. „Kampaň má za cieľ osloviť najmä prvodarcov a študentov miestnych stredných škôl,“ uviedla hovorkyňa Agel SK Alžbeta Sivá.



Zároveň tým zdravotníci apelujú na význam a potrebu pravidelného darovania krvi. Prvý mobilný odber v rámci tejto kampane sa konal v piatok (19.10.) v levočskej nemocnici. Študentská kvapka krvi končí 16. novembra 2018, pričom darovať krv je možné i priamo na hematologicko-transfúznom oddelení. Každý dobrovoľný darca tak môže urobiť v čase od 7. do 12. hodiny.



„Podpora darcovstva je jednou z našich priorít. Veľkú pozornosť venujeme oslovovaniu a vychovávaniu prvodarcov, organizujeme výjazdové odbery krvi, len pred niekoľkými týždňami sme aj v tejto súvislosti zrekonštruovali celé hematologicko-transfúzne oddelenie. V nemocnici obzvlášť oceňujeme aktivity, ktoré sa organizujú formou projektov a kampaní zameraných na darovanie krvi v spolupráci s partnerskými organizáciami,“ uviedol riaditeľ levočskej nemocnice Jozef Tekáč.



V Levoči počas celého roka zaznamenávajú progresívny nárast darcov, ide o takmer 1600 dobrovoľných darcov. V priemere sa za jeden mesiac v levočskej nemocnici daruje takmer 55 litrov krvi. „Tá pomáha ako vzácny, nenahraditeľný liek pacientom v ohrození života a zdravia,“ upozornila Sivá a doplnila, že darcom krvi sa môže stať každý človek, ktorý dosiahol minimálny vek 18 rokov, má potrebnú hmotnosť 50 kilogramov a spĺňa základné zdravotné požiadavky. V deň odberu by sa mal darca dobre najesť a tesne pred odberom vypiť aspoň pol litra tekutín. Nemal by minimálne osem hodín fajčiť a 12 až 14 hodín piť alkohol. Pred plánovaným odberom je tiež dôležité dopriať si oddych.