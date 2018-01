Tehotná žena prišla do pohotovostnej ambulancie s podozrením, že jej odtiekla plodová voda.

Nitra 10. januára (TASR) – Fakultná nemocnica v Nitre sa ohradila voči obvineniam z necitlivého prístupu k tehotnej žene, ktorá prišla do pohotovostnej ambulancie s podozrením, že jej odtiekla plodová voda. Lekárka pacientku vyšetrila. Zistila, že je v poriadku a plodová voda jej neodteká. Pri odchode si od nej vypýtala poplatok desať eur.



Na sociálnych sieťach vyvolal tento krok vlnu kritiky. „Takže, pokiaľ žena neuvidí hlavičku bábätka, nech zostane v pokoji, aj jej peňaženka bude v pokoji,“ napísal na sociálnej sieti manžel pacientky.



Vedenie nemocnice sa voči kritike ohradilo a upozornilo, že lekárka iba vybrala poplatok za návštevu pohotovostnej služby na základe legislatívy, ktorá vstúpila do platnosti v novembri minulého roku. „Pacientke bola podaná zdravotná starostlivosť, bola správne ošetrená, s tým, že náš lekár - gynekologička nepochybila a správne ju vyšetrila, tak ako mala. Nezindikovala príjem na gynekologickú kliniku a poslala pacientku domov. Správne si vypýtala poplatok desať eur. Ja nemám žiadne výhrady k zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytla pacientke. Tu sa rieši iba problém, či sa zaplatia dve eurá, alebo desať eur,“ skonštatoval medicínsky riaditeľ nitrianskej nemocnie Marián Bakoš.



S jeho názorom súhlasí aj prednosta gynekologicko-pôrodníckej kliniky Miloš Mlynček, podľa ktorého sú zdravotníci z kampane na sociálnych sieťach a v niektorých médiách zhrození. „Môžem konštatovať, že pacientke boli spravené také vyšetrenia, ktoré sa napríklad v Anglicku u zdravej tehotnej vôbec ani nerobia. Bol spravený ultrazvuk, meranie prietokov v pupočníku a bolo spravené vyšetrenie akcie srdca plodu na monitore. A preto celý kolektív našej kliniky je šokovaný, že za takúto nadštandardnú starostlivosť sa spustila mediálna kampaň, v úvodzovkách za 10 eur,“ povedal Mlynček.



Zároveň zdôraznil, že lekári ani zdravotné sestry v nemocniciach o zavedení poplatkov v pohotovostných ambulanciách nerozhodli. „To je vec ministerstva zdravotníctva a ministerstva financií. Za takéto vyšetrenia sa platia v iných krajinách niekoľkonásobne väčšie sumy a namiesto poďakovania sa spustil ošiaľ, že čo sme si tu my dovolili spraviť,“ uviedol Mlynček.



Aj napriek kritike zo strany pacientov vedenie nitrianskej nemocnice zavedenie poplatkov za ošetrenie v pohotovostných ambulanciách víta. „Dopomohlo to k miernemu poklesu pacientov na pohotovostiach. Je to dobrý krok zo strany ministerstva zdravotníctva, pretože sa ústavná pohotovostná služba často zneužíva. V praxi sme neraz svedkami toho, že pacienti ju využívajú na to, aby sa po práci prišli dať ošetriť,“ povedal Bakoš.



Jeho slová potvrdil aj Mlynček, podľa ktorého v gynekologickej ambulancii lekári za niekoľko hodín vyšetria aj päť a počas víkendu aj desať pacientov. „Sú tam dvaja lekári, ktorí sa starajú aj o pôrodnú sálu a denne vykonajú približne šesť pôrodov a ďalšie operačné výkony. Iba ťažko sa môžu sústrediť na prácu a na vážne prípady, keď často musia ošetrovať aj pacientov, ktorí na pohotovosť nepatria,“ dodal Mlynček.



Ako pripomenul Bakoš, pacienti, ktorí chcú využiť ústavnú pohotovostnú službu musia počítať s tým, že zaplatia poplatok. Ten je obvykle vo výške 10 eur. „Dve eurá zaplatí pacient, ktorý bol poslaný z lekárskej služby prvej pomoci, prípadne jeho ošetrenie trvalo viac ako dve hodiny. Od platby je oslobodený iba pacient, ktorého stav si vyžiada hospitalizáciu,“ doplnil Bakoš.