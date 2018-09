Nemocnica v Petržalke bude mať nové parkovacie miesta za 1,6 mil. eur

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, ktorý si chce svoj post obhájiť aj v novembrových komunálnych voľbách, si myslí, že nové bezplatné parkovanie pred nemocnicou Bratislavčanom výrazne pomôže.

Bratislava 24. septembra (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR plánuje poskytnúť finančné prostriedky na výstavbu 199 nových parkovacích miest pred Nemocnicou sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej Petržalke. Predpokladaná cena stavby by mala dosiahnuť 1,6 milióna eur bez DPH. Na pondelkovom brífingu to oznámila ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nom. Smer-SD). S výstavbou by sa malo začať v roku 2019.



"Parkovacie miesta by mali slúžiť najmä pacientom, ktorí túto nemocnicu navštevujú, a takisto aj jej zamestnancom, ale vo večerných hodinách by sme sa vedeli podeliť o parkovacie miesta tiež s obyvateľmi Petržalky," uviedla Kalavská. Pozemok, na ktorom by malo parkovisko stáť, patrí mestu.



Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, ktorý si chce svoj post obhájiť aj v novembrových komunálnych voľbách, si myslí, že nové bezplatné parkovanie pred nemocnicou Bratislavčanom výrazne pomôže. "Keďže pozemky pod budúcim parkoviskom patria mestu, predkladám do mestského zastupiteľstva vo štvrtok (27.9.) návrh na prenájom týchto pozemkov univerzitnej nemocnici za symbolické jedno euro na rok. Verím, že poslanci tento môj návrh podporia," priblížil.



Parkovisko vrátane chodníkov a prístupových komunikácií bude stáť na celkovej ploche viac ako 6500 metrov štvorcových. Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) predpokladá, že parkovisko bude sprevádzkované v roku 2020.



"Súčasťou parkoviska bude rampový systém. Budú ho môcť využívať všetci pacienti, návštevníci a zamestnanci nemocnice," uviedol generálny riaditeľ UNB Juraj Kovács. Petržalský starosta Vladimír Bajan iniciatívu nemocnice vybudovať veľkokapacitné bezplatné parkovisko rovnako víta.



V súčasnosti môžu pacienti a návštevníci petržalskej nemocnice na Antolskej ulici využívať 230 parkovacích miest na platenom parkovisku. Za každú začatú hodinu platia parkovné vo výške jedného eura. Parkovisko prevádzkuje súkromná spoločnosť. Vodiči často využívajú na parkovanie všetky možnosti, preto neraz dochádza k zablokovaniu prístupovej cesty k centrálnemu príjmu pacientov. Zle zaparkované vozidlá znemožňujú príjazd sanitiek.