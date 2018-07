Nemocnica v Rimavskej Sobote otvorila pracovisko urgentného príjmu

Nemocnica je pavilónového typu, jednotlivé oddelenia má na rôznych miestach. Budovy sú rôzne staré, pavilón C je z roku 1869, chirurgický pavilón z roku 1938.

Rimavská Sobota 19. júla (TASR) – Pomoc pacientom v akútnych stavoch zabezpečí v rimavskosobotskej nemocnici Svet zdravia nové pracovisko urgentného príjmu, ktoré dali do prevádzky v týchto dňoch. Podľa slov námestníka pre liečebno-preventívnu starostlivosť Richarda Hrubého, ktorý je dočasne poverený vedením nemocnice, nahradil príjem doterajšie ambulancie ústavnej pohotovostnej služby na jednotlivých oddeleniach, vďaka čomu sa akútni pacienti už nemiešajú s hospitalizovanými.



"Vytvorili sme samostatný priestor, ktorý spĺňa všetky najprísnejšie kritériá predpísané rezortom zdravotníctva. Pacient s akútnym problémom tak už môže prísť alebo bude privezený do nemocnice vždy na jedno miesto, kde bude neustále k dispozícii potrebný zdravotnícky personál," uviedol Hrubý.





Zadanie vytvorenia urgentného príjmu v tejto nemocnici podľa neho narážalo na veľmi závažný stavebný problém. "Nemocnica je pavilónového typu, jednotlivé oddelenia má na rôznych miestach. Budovy sú rôzne staré, pavilón C je z roku 1869, chirurgický pavilón z roku 1938, čiže je tu veľká rôznorodosť budov a aj ich zázemia," vysvetlil námestník s tým, že nakoniec sa im situáciu podarilo vcelku úspešne vyriešiť.



Nové pracovisko sa nachádza na prízemí pavilónu C, v budove interného oddelenia. Ponúka dva oddelené vstupy – pre mobilných pacientov, ktorí na pracovisko prídu sami, a bezbariérový vstup pre pacientov privezených záchrannou zdravotnou službou. Ich ošetrenie bude založené na modernom triediacom systéme pacientov - triáži.



Zázemie urgentného príjmu poskytuje štyri expektačné elektricky polohovateľné lôžka s monitorovacím systémom vitálnych funkcií a infúznymi pumpami. Pri nejasnej diagnóze tak lekári počas niekoľkých hodín sledujú zdravotný stav pacienta a následne rozhodnú buď o jeho prijatí na lôžkové oddelenie, alebo odporučia domácu liečbu.