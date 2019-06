Nepočujúci muž je po napadnutí stabilizovaný

Na archívnej snímke vchod do Univerzitnej nemocnice Bratislava.

Bratislava 1. júna (TASR) - V Bratislave na Hurbanovom námestí mal v sobotu ráno napadnúť 28-ročný muž nepočujúceho 22-ročného muža. Informuje o tom Polícia SR na sociálnej sieti. Stav 22-ročného muža je podľa hovorkyne Univerzitnej nemocnice Bratislava Evy Kliskej stabilizovaný.



Kliská uviedla, že bol v ranných hodinách do Univerzitnej nemocnice v Bratislave privezený muž s vážnymi poraneniami hlavy. „Po poskytnutí zdravotnej starostlivosti, ktorú si jeho stav vyžadoval, je pacient aktuálne stabilizovaný, zostáva však i naďalej pod dozorom našich lekárov,“ spresnila.



Počas 24 hodín ide už o druhý násilný incident, ktorý sa udial v centre Bratislavy. V poobedňajších piatkových (31. 5.) hodinách sa na Obchodnej ulici odohral incident, pri ktorom polícia strieľala na páchateľa ozbrojeného nožom. Incident sa začal pred Ministerstvom financií SR na Štefanovičovej ulici. Útočník sa chcel násilím dostať do budovy ministerstva, kde pobodal príslušníka finančnej správy.



Fyzický útok, ktorý sa skončil tragicky, sa odohral na neďalekej Obchodnej ulici aj 26. mája 2018. Vtedy mal Juraj H. napadnúť Filipínca Henryho Acordu. Ten bol takisto kopnutý do hlavy. Na následky zranení v nemocnici neskôr zomrel. Juraj H. bol odsúdený Okresným súdom Bratislava I na trest odňatia slobody vo výške šiestich rokov. Prokuratúra sa odvolala.