Nespokojní zamestnanci DPMK mali protestné zhromaždenie

Košice 16. mája (TASR) – Na protestnom zhromaždení pred Dopravným podnikom mesta Košice (DPMK) sa vo štvrtok zúčastnili desiatky zamestnancov. Odborári požadujú naplnenie hospodárskych a sociálnych potrieb zamestnancov, respektíve dofinancovanie dopravného podniku. Mesto naďalej trvá na tom, že potrebuje dokončiť analýzy a ich výsledky spolu s odmeňovacím systémom budú známe 30. júna.



Predsedníčka Základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu pri DPMK Andrea Vindišová vedeniu mesta a DPMK, ktoré sa na zhromaždení zúčastnili, vyčítala, že po minulotýždňovom ostrom štrajku ich nepožiadali o rokovanie, museli tak urobiť oni. Štrajk vodičov ochromil mestskú hromadnú dopravu na dve hodiny.







Ako sa vyjadril generálny riaditeľ DPMK Vladimír Padyšák, stále nepozná konkrétne požiadavky odborárov, pričom počas predchádzajúcich rokovaní dal odborárom ponuku. „Z našej strany sme zamestnancom dopravného podniku ponúkli takzvané pitenky, je to zvýšený nárok na pitný režim. Rovnako sme im ponúkli dochádzkový bonus 100 eur kvartálne, zvýšenie príspevku na poistenie o desať percent a takisto sme im ponúkli právnu ochranu vodičov v prípade nehôd,“ povedal.



Odborári tvrdia, že štrajkovú pohotovosť sú ochotní ukončiť vtedy, ak bude na DPMK zvýšený rozpočet, čo by malo následne znamenať aj zvýšenie platov. Podľa Vindišovej nie je potrebné konkretizovať požiadavky. „My neštrajkujeme v zmysle kolektívneho vyjednávania, to pokračuje úplne v pohode. Body uvedené Padyšákom sú v podstate rozpracované,“ uviedla. Pri aktuálnej štrajkovej pohotovosti a predchádzajúcom štrajku sa odvoláva na ústavu. „A tam je našou jedinou podmienkou naplnenie hospodárskych a sociálnych potrieb zamestnancov, to znamená dofinancovanie DPMK do takej výšky, aby boli uspokojené aj potreby zamestnancov,“ uzavrela.



Vedenie mesta už predtým informovalo o tom, že na kompletnú analýzu DPMK a následný návrh udržateľných riešení jeho krízovej situácie potrebuje čas do 30. júna. „To je aj naša úloha ako krízového manažmentu, s tým sme sem prišli. Potrebujeme pol roka na to, aby sme analyzovali situáciu, prijali nápravné opatrenia a povedali: ,Takto to navrhujeme pre dopravný podnik na ďalšie roky.' To je to, čo požadujeme,“ uviedol Padyšák s tým, že zvýšenie miezd musí byť kryté reálnymi výnosmi. Od januára do apríla je podľa jeho slov strata DPMK oproti tej očakávanej nižšia o 700.000 eur. Kým bol január vysoko stratový, február, marec a apríl sa podarilo korigovať do mierneho plusu.



Primátor Jaroslav Polaček na protestnom zhromaždení prisľúbil, že 1. júla je pripravený pred zamestnancov predstúpiť a povedať im, aké opatrenia DPMK prijíma, a zároveň, ako sa bude systémovo na najbližšie štyri roky pracovať s odmeňovacím systémom a samotnými mzdami pre zamestnancov. „To je to, čo naozaj považujem za zodpovedné. Požiadal som ich len o dôveru, aby vydržali tých pár týždňov,“ povedal s tým, že platy DPMK sa budú zvyšovať. Pripomenul, že od jeho nástupu do funkcie sa niekoľkokrát zvyšovali dotácie na dorovnanie strát DPMK.



Odborári považujú spomínané polročné čakanie za neférové. Tvrdia, že poddimenzovanie a zlá finančná situácia trvá v podniku viac ako 30 rokov. Na otázku, prečo neštrajkovali počas minulého vedenia, odmietli odpovedať. Primátorovi zároveň vyčítali zvýšenie jeho platu. Na zhromaždení sa stretli zamestnanci z rôznych úsekov DPMK, nielen vodiči. Väčšina tých, ktorí boli v tom čase v službe a prechádzali okolo DPMK, podporu svojim kolegom vyjadrila trúbením.



Štrajkový výbor má o svojom ďalšom postupe rozhodnúť na svojom piatkovom (17. 5.) zasadnutí.