Ivo Nesrovnal: Bikesharing v Bratislave bude 'megavec'

Bratislava 27. mája (TASR) – Do systému, ktorý umožní od leta v Bratislave zdieľať verejné bicykle, sa už zaregistrovalo vyše 1700 ľudí. "Ak do toho rátame i fakt, že predbežný záujem signalizovalo okolo 25.000 ľudí, vyzerá to, že bikesharing v Bratislave bude 'megavec'," povedal bratislavský primátor Ivo Nesrovnal v relácii Hlavné mesto spravodajskej televízie Tablet.TV.



Na otázku, či 750 bicyklov, ktoré budú v prvej fáze prostredníctvom 90 staníc k dispozícii, nebude napokon málo, reagoval slovami, že niečo také si aj želá. "Budeme mať tak možnosť doplniť ich a postupne rozšíriť celý systém o ďalšie stanice a ďalšie trasy,“ povedal. V pilotnej prevádzke budú rozmiestnené dokovacie stanice a bicykle v štyroch najväčších mestských častiach – Petržalke, Ružinove, Starom a Novom Meste. "Bicykle majú čip, prostredníctvom ktorého bude možné sledovať, kde sú najvyužívanejšie a podľa toho efektívne riadiť aj počet bicyklov na jednotlivých staniciach," ozrejmil primátor, ktorý ocenil aj užívateľskú jednoduchosť systému od registrácie na webe Slovnaft BAjk až po samotné využitie bicyklov.



Teší sa, že po dôkladnej príprave sa podarí spustiť systém do praxe, veľmi si pritom váži vklad súkromného partnera, ktorý bude systém prevádzkovať a z väčšej časti ho aj financuje. "Do projektu dal 1,5 milióna eur, čo naozaj nie je málo, mesto pridalo ďalších 500.000," pripomenul.



V májovom vydaní relácie Hlavné mesto hovoril Nesrovnal aj o novinke, ktorej cieľom je znížiť vizuálny smog a výrazne skvalitniť verejný priestor na jednom z ikonických miest Bratislavy – Obchodnej ulici. Spomenul pritom, že už od roku 2015 pracuje magistrát na zlepšení výzoru tohto miesta, a to aj s pomocou mestskej časti Staré Mesto a aktívnych obyvateľov, ktorí žijú či pracujú na Obchodnej ulici. "Spolu s nimi, rovnako tak i v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou, ktorá sídli v blízkosti, sme pripravili manuál, týkajúci sa osadzovania reklamných zariadení – tak, aby boli jednotné, pekné, výpovedné, no nešpatili, ale naopak, zvyšovali kvalitu verejného priestranstva,“ vysvetlil Nesrovnal. S potešením skonštatoval, že zásady manuálu si už osvojili viaceré prevádzky, podľa zásady "slová povzbudzujú, príklady priťahujú" je presvedčený, že sa pridajú ďalší. "Je to aj v ich záujme, čím lepší a kvalitnejší bude verejný priestor, v ktorom sídlia, tým budú ich prevádzky navštevovanejšie," upozornil.



Aktivity na Obchodnej ulici Nesrovnal zasadzuje do širšieho kontextu a spája s vytváraním veľkého mestského bulváru, od Župného námestia, cez Obchodnú ulicu, Kollárovo námestie, Mickieviczovu a Krížnu ulicu až po Trnavské mýto. "Na tých všetkých miestach už pracujeme na vylepšení verejného priestoru, keď sa nám to podarí spojiť, môže vzniknúť naozaj jedinečný mestský bulvár. Obchodná je preto o to dôležitejšia," zdôraznil.



Pred kamerami Tablet.TV sa vyjadril aj k rozhodnutiu, že slovenskí hokejisti budú hrať na budúcoročných majstrovstvách sveta v základnej skupine v Košiciach. "Samozrejme, že ma to ako Bratislavčana trochu mrzí, ale treba to rešpektovať, aj Košice sú hokejovým mestom. A ja som presvedčený, že Slováci budú hrať v Bratislave. Minimálne štvrťfinále naši určite dajú," presvedčivo vyhlásil primátor hlavného mesta.