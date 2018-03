Nesrovnal: Zóna zmiešaného pohybu na promenáde je len dočasné riešenie

Národný cyklokoordinátor Peter Klučka chápe zónu zmiešaného pohybu ako riešenie do istého času, ktoré je v súlade so zákonom a umožní všetkým vzájomne zdieľať tento priestor bezpečne.

Bratislava 20. marca (TASR) – Zóna zmiešaného pohybu chodcov a cyklistov na promenáde medzi Mostom SNP a Mostom Lafranconi v Bratislave je dočasné riešenie na obdobie jedného roka. Hlavným zámerom je vytvoriť segregovanú cyklotrasu, ktorá nebude vyvolávať konflikty. Na utorkovom brífingu to uviedol primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Reagoval tak na občianske združenie Cyklokoalícia, podľa ktorého táto zóna zhorší bezpečnosť na nábreží.



Promenáda je však podľa primátora pre všetkých, a preto odborníci hlavného mesta, Starého Mesta či dopravného inšpektorátu prišli s návrhom, aby sa tu zmenilo dopravné značenie na zmiešané územie. Osadenie značky C12 – Cestička pre vyznačených užívateľov má zrovnoprávniť pohyb chodcov aj cyklistov po promenáde s tým, že na cyklistu sa prenáša povinnosť chodcov neohroziť. "Všetci tu môžu byť, len sa musíme vzájomne prispôsobiť a rešpektovať. Je to dočasné riešenie," tvrdí Nesrovnal.



Doterajšia cyklotrasa medzi Mostom SNP a Mostom Lafranconi bola podľa neho namaľovaná uprostred promenády, čo bolo nekompetentné riešenie vyvolávajúce kolízie medzi cyklistami a pešími. Variantov na novú cyklotrasu je podľa primátora teraz niekoľko. Môže ísť napríklad po cestnej komunikácií, po chodníku popod židovský cintorín, ale aj na promenáde. "Možností je viacero, odborníci to pripravia, a potom to predložíme na diskusiu," podotkol Nesrovnal.



Národný cyklokoordinátor Peter Klučka chápe zónu zmiešaného pohybu ako riešenie do istého času, ktoré je v súlade so zákonom a umožní všetkým vzájomne zdieľať tento priestor bezpečne. "Netvrdím, že je to situácia ideálna, ale neznamená to, že nemôže tadiaľ prejsť cyklista ani chodec," podotkol. Ako tvrdí, je však nutné nájsť čím skôr komplexné riešenie, k čomu chce pomôcť aj on.



Cyklokoalícia, ktorá nové značenie na promenáde kritizuje, nevidí dôvod, aby sa tu rok testovalo, pretože nie je v súlade so záväznými strategickými dokumentmi hlavné mesta Bratislava. "Naďalej považujeme za najbezpečnejšie riešenie oddelený priestor pre chodcov a cyklistov," povedal Dan Kollár zo združenia. V stredu (21.3.) o 17.00 h organizujú protestnú cyklojazdu, ktorou chcú upozorniť, ako nevýhodné bude, keď budú cyklisti vytlačení na cestu medzi autá a MHD.



Zmeny na promenáde realizovala spoločnosť Woal, za ktorou stoja cez svoje firmy J&T Real Estate a Cresco Group. "Táto zmena žiadnym spôsobom nebráni cyklistom vo využívaní promenády, ani neruší existujúcu cyklotrasu," vysvetlila spoločnosť. Toto riešenie podľa investora zohľadňujúce bezpečnosť oboch strán a odsúhlasili ho ako vhodné všetky zodpovedné útvary hlavného mesta aj Starého Mesta.