Neurochirurgická klinika odmieta, že sa nevie postarať o pacientov

Medializované informácie označilo vedenie Neurochirurgickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava za neetickú mediálnu reklamu na súkromné pracovisko.

Bratislava 27. decembra (TASR) - Vedenie Neurochirurgickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava odmieta, že by nebola zabezpečená liečba pre pacientov s aneuryzmami mozgových tepien. Reaguje tak na nedávne články týždenníka Plus 7 dní a denníka Plus jeden deň o údajných problémoch s liečbou pacientov.



"Starostlivosť o pacientov s aneuryzmami mozgových tepien je na Neurochirurgickej klinike LF UK a UNB v súčasnosti zabezpečená v rovnakej miere, ako tomu bolo pred odchodom bývalých zamestnancov Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) do súkromného centra. Chirurgická liečba sa týmto odchodom nezmenila vôbec a druhý typ liečenia – endovaskulárne výkony sú vykonávané v NÚSCH novým tímom," napísali v spoločnom stanovisku prednosta kliniky Andrej Šteňo a primár Róbert Illéš.



Medializované informácie označili za neetickú mediálnu reklamu na novovznikajúce súkromné pracovisko. "Zámerom je zrejme aj účelovo poškodiť dobré meno Neurochirurgickej kliniky LF UK a UNB," píše sa v stanovisku. Vedenie kliniky sa dôrazne ohradilo voči informácii, že pacienti s aneuryzmami mozgových tepien sú braní za rukojemníkov s tým, že to nie je pravda.



Klinika podľa ich stanoviska dlhoročne spolupracuje pri liečbe mozgových aneuryziem s Klinikou diagnostickej a intervenčnej rádiológie NÚSCH. Keďže klinika má aj po odchode lekárov zabezpečenú plnú prevádzku, nebol podľa prednostu a primára dôvod dlhoročný postup meniť. S ponukou na spoluprácu ich neoslovilo žiadne iné pracovisko.