Nevidiacim a slabozrakým pomôže s prevodom dokumentov nová služba

Služba bola vyvinutá pred viac ako desiatimi rokmi na podporu výučby detí a mládeže v dánskom systéme základných škôl.

Bratislava 14. júna (TASR) – Slovenskú lokalizáciu bezplatnej služby RoboBraille, ktorá pomôže nevidiacim a slabozrakým ľuďom v práci s prevodom dokumentov do prístupných elektronických formátov, sprístupnili vo štvrtok v Bratislave. Za cieľ si kladie podporiť začlenenie a sebestačnosť ľudí so zdravotným postihnutím v bežnom vzdelávaní a na trhu práce. TASR o tom informoval predseda ÚNSS Branislav Mamojka.



"Služba im umožní prevádzať textové dokumenty, audioknihy a e-knihy do rozličných prístupných elektronických formátov či výstupov pre tlač v Braillovom písme alebo pre braillovský riadok. Je voľne dostupná pre všetkých nekomerčných užívateľov," priblížil Mamojka.



Slovenský projekt RoboBraille podľa jeho slov riadi dánska mimovládna organizácia RoboBraille Outreach, ktorá na lokalizácii pre Slovensko spolupracuje so slovenskými školami, univerzitami, organizáciami zdravotne postihnutých a rehabilitačnými centrami.



"Prístup k službe je zabezpečený prostredníctvom webového rozhrania. Pomocou webového formulára môžu používatelia konvertovať širokú škálu typov dokumentov do súborov MP3, štruktúrovaných zvukových kníh, obnoviteľných e-kníh a dokumentov pripravených na tlač v Braillovom písme," pokračoval predseda ÚNSS.



Ako dodal, služba bola vyvinutá pred viac ako desiatimi rokmi na podporu výučby detí a mládeže v dánskom systéme základných škôl. Vďaka svojmu jednoduchému ovládaniu sa začala šíriť po celej Európe, Severnej Amerike a Austrálii. S podporou všetkých veľkých a mnohých menších európskych jazykov, americkej angličtiny, latinskoamerickej španielčiny, arabčiny, ruštiny, čínštiny, japončiny a kórejčiny RoboBraille prevzali mnohé vzdelávacie inštitúcie, rehabilitačné centrá a organizácie zdravotne postihnutých.



Služba je voľne dostupná pre všetkých nekomerčných používateľov bez potreby registrácie.