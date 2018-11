Nexis Fibers chce rozšíriť výrobu v Humennom

Spoločnosť vyrába v Humennom najmä syntetické vlákna do airbagov, pneumatík alebo lán. Na jeseň 2016 musela podľa radnice pre finančné problémy požiadať Okresný súd v Prešove o ochranu pred veriteľmi.

Humenné 7. novembra (TASR) - Primátorka mesta Humenné Jana Vaľová (Smer–SD), ktorá sa v sobotňajších (10.11.) komunálnych voľbách opäť uchádza o túto pozíciu, podpísala v utorok (6.11.) Memorandum o spolupráci s vedením spoločnosti Nexis Fibers, a.s. Jeho obsahom je najmä rozvoj pracovných miest v humenskom závode tejto spoločnosti. Firma v ňom za podmienky udržania podpory zo strany vedenia mesta deklaruje snahu o rozšírenie výrobných kapacít vedúcich zároveň k zvýšeniu zamestnanosti v podniku.



"Pre každý druh podnikania je potrebné predvídateľné a stabilné podnikateľské prostredie. V priemyselnom parku súkromnej spoločnosti, kde sídlime, to ale nie je optimálne. Na druhej strane, veľmi dobrú spoluprácu máme s vedením mesta Humenné. Preto v prípade pokračujúcej podpory zo strany mesta, zvažujeme rozšírenie výroby a zvýšenie zamestnanosti v priemyselnom parku mesta Humenné - Guttmanovo," uviedol po podpise memoranda Radek Svoboda zo spoločnosti Nexis Fibers.



Spoločnosť vyrába v Humennom najmä syntetické vlákna do airbagov, pneumatík alebo lán. Na jeseň 2016 musela podľa radnice pre finančné problémy požiadať Okresný súd v Prešove o ochranu pred veriteľmi.



"Do finančných problémov sa dostala kvôli zlým podnikateľským a manažérskym rozhodnutiam jej bývalého majiteľa Švajčiara Marca Marchettiho, ktorý teraz kvôli podvodom sedí vo vyšetrovacej väzbe vo svojej domovskej krajine," skonštatovali z tlačového referátu mesta.