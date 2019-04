Nezamestnaní odpracovali pre Bánovce nad Bebravou takmer 19.000 hodín

Do menších obecných služieb sa vlani zapojilo priemerne 35 uchádzačov o zamestnanie, vyplýva ďalej z informatívnej správy o výsledkoch činnosti aktivačných prác za rok 2018.

Bánovce nad Bebravou 29. apríla (TASR)- Nezamestnaní vlani odpracovali pre Bánovce nad Bebravou 18.961 hodín. Uchádzači o zamestnanie tak zabezpečili pre mesto práce - pri vlaňajšej minimálnej hodinovej mzde - za 52.313 eur.



Do menších obecných služieb sa vlani zapojilo priemerne 35 uchádzačov o zamestnanie, vyplýva ďalej z informatívnej správy o výsledkoch činnosti aktivačných prác za rok 2018. Na svojom poslednom rokovaní ju vzali na vedomie tamojší mestskí poslanci.



Nezamestnaní vykonávali široký rozsah druhov prác a podieľali sa okrem iného na celoročnom čistení mesta a vodných tokov, stavebných prácach, separácii odpadu, pomocných prácach pri zveľaďovaní areálov športovísk či kosení trávy.



"Minulé roky mesto Bánovce nad Bebravou zamestnávalo na aktivačných prácach približne 200 nezamestnaných. Dnes nezamestnanosť klesla pod 3,5 percenta a toto percento predstavuje ľudí, ktorí pravdepodobne nikdy pracovať nebudú," upozornila radnica v materiáli.



Vlani zapojilo mesto nezamestnaných do štyroch projektov. Bol to národný projekt Praxou k zamestnaniu a Šanca pre mladých, v rámci ktorého vykonávali administratívne práce na mestskom úrade. Ďalšou aktivitou bol projekt Šanca na zamestnanie, kde si prácu našiel jeden nezamestnaný pri čistení mesta. Aktivačnú činnosť v rámci Podpory zamestnávania uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce vykonávala tiež jedna sociálna pracovníčka. Samospráva rovnako od roku 2011 spolupracuje s Okresným súdom Bánovce nad Bebravou pri zabezpečení výkonu trestu povinnej práce.



"Projekty aktivácie a menších obecných služieb majú na čistote, údržbe a čiastočne aj budovaní mesta nezastupiteľný podiel. Pri absencii možností projektu by tieto práce mesto zabezpečovalo s podstatne vyššími nákladmi. Je to zrejmé z objemu práce hlavne v oblastiach, kde ide o každodenne opakované činnosti," dodala bánovská radnica.