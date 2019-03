Neznámy muž vykradol auto v Krnči, zobral peniaze i doklady

Celková spôsobená škoda bola navýšená o 150 eur, ktorá vznikla poškodením vozidla.

Topoľčany 12. marca (TASR) – Zatiaľ neznámy páchateľ vykradol auto v obci Krnča v okrese Topoľčany. Krádež sa stala 10. marca v čase od 10. do 15. hodiny. Zlodej rozbil sklo na predných dverách zo strany vodiča na vozidle Hyundai i30, z ktorého odcudzil peňaženku s finančnou hotovosťou 380 eur, kartu poistenca a preukaz o zdravotnej prehliadke. Celková spôsobená škoda bola navýšená o 150 eur, ktorá vznikla poškodením vozidla, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Renáta Čuháková.



Polícia začala trestné stíhanie vo veci zločinu krádeže. Za uvedený trestný čin hrozí v zmysle Trestného zákona trest odňatia slobody na tri až desať rokov. Polícia vyzýva občanov na zodpovednosť za svoje veci. "Auto nie je výklad, ľudia by si v ňom nemali nechávať žiadne cenné veci, peniaze a doklady. Poškodených v týchto prípadoch často viac mrzí práve to, že si musia vybavovať nové doklady, ako to, že prídu o peniaze," skonštatovala Čuháková.