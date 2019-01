Nezvestnú ženu vypátrali schúlenú v snehu vo viniciach

Celkovo 10 policajtov spoločne s približne 25 dobrovoľníkmi z obce vytvorilo rojnicu a spoločne prehľadávali celé okolie obce, z ktorej žena pochádza.

Nové Zámky 23. januára (TASR) – Policajtom v okrese Nové Zámky sa podarilo vypátrať 37-ročnú ženu, ktorá bola nezvestná od pondelka 21. januára. "Žena odišla okolo 15. h z domu v ľahkom oblečení, bez dokladov, mobilu a peňazí," informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Božena Bruchterová.



Policajti z Dvorov nad Žitavou začali okamžite po nahlásení nezvestnosti po žene pátrať. "Ešte v pondelok večer preverili vlakové a autobusové stanice, prezreli reštauračné zariadenia a kontaktovali nemocnicu. Výsledok bol negatívny," uviedla Bruchterová. V pátracej akcii pokračovali aj na druhý deň, vtedy sa už do pátrania zapojila aj hliadka zo Želiezoviec, ktorá prehľadávala okolité obce. Celkovo 10 policajtov spoločne s približne 25 dobrovoľníkmi z obce vytvorilo rojnicu a spoločne prehľadávali celé okolie obce, z ktorej žena pochádza.



V utorok 22. januára sa okolo obeda podarilo nezvestnú ženu nájsť vo viniciach v chatovej oblasti. "Ležala schúlená v snehu a javila známky silného podchladenia. Policajti jej okamžite poskytli prvú pomoc. Následne ju naložili do policajného auta, kde jej poskytli teplé oblečenie a počas prevozu do nemocnice sa s ňou pokúšali komunikovať. V novozámockej nemocnici ju odovzdali do rúk lekárom. Podľa posledných informácií by mal byť jej stav stabilizovaný," potvrdila Bruchterová.