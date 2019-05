Nie je nám jedno, kto nás bude zastupovať v EK, hovoria Novomešťania

Horšie je to však s čerpaním eurofondov podľa obyvateľov na národnej úrovni.

Bratislava 25. mája (TASR) – Pri čerpaní a prerozdeľovaní eurofondov nie sú správni ľudia na správnom mieste, obzvlášť na celonárodnej úrovni. Zhodujú sa na tom viacerí voliči, ktorí v sobotných voľbách do Európskeho parlamentu (EP) odvolili v bratislavskom Novom Meste. Kvitujú však využívanie eurofondov zo strany samosprávy.



"Myslím si, že v tejto mestskej časti sa využívajú. Čo sa týka škôl, škôlok, verejných parkov a ďalších vecí. Máme napríklad úžasný park za Národným tenisovým centrom," uviedla pre TASR 54-ročná Jana. Park je pritom jedným zo štyroch, na vybudovanie ktorých získala mestská časť za posledné roky približne 5,2 milióna eur.



Horšie je to však s čerpaním eurofondov podľa obyvateľov na národnej úrovni. "Povedal by som, že u nás nie je transparentné využitie fondov z EÚ. Nie sú podložené niečím konkrétnym, na čo pôjdu, a tým pádom ich nevieme vyčerpať," poznamenal 52-ročný Roman. Pritom na Slovensku je podľa neho stále čo robiť.



Obyvateľka Jana priznáva, že v minulosti dlho eurovoľby ignorovala. Zmeniť názor ju donútila aj situácia v krajine a fakt, že má deti. "Nakoplo ma to, lebo nie je jedno, v akej krajine budú žiť a nie je jedno, kto nás bude v Európskom parlamente zastupovať. Ale názor som zmenila aj kvôli sebe samej," podotkla. Za veľkú výzvu pre Slovensko považuje aj to, s akým ohlasom sa stretlo zvolenie Zuzany Čaputovej za prezidentku SR v EÚ aj mimo Únie.



Roman vníma rovnako pozitívne členstvo Slovenska v Únii, hoci podľa neho nemá krajina v EÚ až také slovo. "Aj keď sme členmi, predsa sme len malinká krajina, na ktorú si všetci dovolia. Môže ale niečo namútiť, aj keď si myslím, že rozhodujú iní," skonštatoval. Napriek tomu sa rozhodol ísť voliť, poradiť si nechal od rodiny.



Samotné eurofondy si pochvaľuje aj samospráva. "Jednoznačne nám umožňujú realizovať projekty, ktoré by bez peňazí z eurofondov samospráva nedokázala realizovať v takom rozsahu," priblížil starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. Vďaka nim pribudol park Jama - na mieste bývalého cyklistického štadióna, či park Gaštanica na Kolibe. Na Ovručskej ulici vybudovala mestská časť prvé komunitné centrum v Bratislave, zrekonštruovala i viaceré základné a materské školy.



"V priebehu minulého roka sme rozbehli projekty, v ktorých sa uchádzame približne o 5,8 milióna eur," dodal Kusý.