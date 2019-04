Nitra chce novými pravidlami pre letné terasy prispieť k oživeniu

Podľa starých pravidiel určovali otvorenie letných terás každý rok poslanecké uznesenia. Tie sa často schvaľovali až v máji alebo v júni.

Nitra 10. apríla (TASR) – Nové pravidlá pre letné terasy v centre Nitry by mali prispieť k oživeniu pešej zóny. Zmenu doterajších pravidiel schválila mestská rada, rozhodovať o nich budú poslanci mestského zastupiteľstva na svojom najbližšom zasadnutí.



Podľa starých pravidiel určovali otvorenie letných terás každý rok poslanecké uznesenia. Tie sa často schvaľovali až v máji alebo v júni. Podľa materiálu, ktorý pripravilo mesto Nitra, budú môcť podnikatelia terasy automaticky rozložiť od 1. apríla a nechať ich vonku až do konca novembra. „Priestor pre letné terasy navyše rozširujeme prakticky pre celú centrálnu mestskú zónu. Terasy budú nielen na pešej zóne, ale aj v priľahlých uliciach, napríklad Radlinskej, Farskej. Letné terasy budú môcť mať aj prevádzky umiestnené vo vnútorných dvoroch,“ informoval viceprimátor Daniel Balko.



Majitelia kaviarní a reštaurácií po novom namiesto doterajších dvoch poplatkov zaplatia už iba nájomné za užívanie pozemkov pod letnou terasou. Na oplátku mesto očakáva od podnikov s letnými terasami, aby v období rozloženia terás uskutočnili aspoň dve podujatia, napríklad koncerty, diskusie či ochutnávky vín. Ich povinnosťou bude produkcie hlásiť oddeleniu kultúry mestského úradu, aby sa nestalo, že veľa prevádzok bude chcieť zorganizovať rôzne produkcie v rovnakom termíne.



Podľa Balka môže mesto pomôcť prevádzkovateľom letných terás zaplatením poplatkov pre SOZA a vyrovnaním autorských poplatkov. „Chceli by sme, aby sa podnikatelia zapájali aj do podujatí, ktoré robí mesto. Chceme po prvý raz zorganizovať hody s ochutnávkou vín, tak by sa mohli niektoré prevádzky zapojiť tematicky a usporiadať v rovnakom termíne ochutnávky vín,“ dodal Balko.