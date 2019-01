Nitra chce podporiť budúcich nositeľov regionálnej značky Nitrava

Podľa slov nitrianskeho viceprimátora Daniela Balka je Nitrava najstarším názvom mesta a zároveň aj najstarším zachovaným písomným pomenovaním obývaného sídla na Slovensku.

Nitra 28. januára (TASR) – Koncom roka 2019 by mohli prví výrobcovia a poskytovatelia regionálnych výrobkov a služieb v Nitre využívať registrovanú značku Nitrava. Mesto ju chce využívať na budovanie svojho imidžu ako ozajstného historického centra Slovenska, ktoré dokáže ponúknuť zaujímavé lokálne produkty.



Podľa slov nitrianskeho viceprimátora Daniela Balka je Nitrava najstarším názvom mesta a zároveň aj najstarším zachovaným písomným pomenovaním obývaného sídla na Slovensku. „Vidíme v tom ukrytý potenciál, ktorý doteraz nebol naplno využitý,“ skonštatoval.



Pod certifikovanou a registrovanou značkou Nitrava by sa mali postupne spájať výrobcovia domácich produktov, remeselných pív, kvalitných vín, ale aj ľudoví remeselníci či výrobcovia historizujúcich suvenírov a odevov. „Máme kvalitných producentov lokálnych potravín, mäsa, syrov, ale napríklad aj kávy či čokolády. Značku Nitrava môžu získať aj poskytovatelia služieb a zážitkov a rôzne ďalšie produkty cestovného ruchu,“ vysvetlil Balko.



Ako zdôraznil, silná registrovaná regionálna značka môže pomôcť malým lokálnym producentom, prispieť k rozvoju cestovného ruchu a tiež pri budovaní imidžu mesta Nitra i celého regiónu. „Už sme sa stretli s majiteľom značky, ktorým je miestna akčná skupina Cedron - Nitrava, ktorá spoluprácu a rozšírenie územnej pôsobnosti značky aj na mesto Nitra uvítala,“ skonštatoval Balko.



Budúcich nositeľov značky Nitrava chce mesto podporovať a ukázať im, že sa im používanie regionálneho označenia vyplatí. „Chceli by sme napríklad častejšie organizovať trhy regionálnych výrobkov. Nitra je stále vnímaná ako centrum poľnohospodárstva, takže chceme robiť naozaj kvalitné a veľké trhy, kde by boli nositelia značky uprednostnení. Keď už budeme mať kvalitné regionálne certifikované a značkové produkty, tak sa snažíme nájsť model, ako ich čo najlepšie prezentovať a ako ich dostať napríklad aj do turisticky atraktívnych lokalít v kraji,“ uviedol Balko.



Najbližšia výzva na certifikáciu produktov, ktoré by mohli byť nositeľmi značky Nitrava, sa bude konať na jeseň tohto roka. Mesto chce dovtedy pomôcť výrobcom, aby sa na tento proces čo najlepšie pripravili. „Chceme ich osloviť a presvedčiť, že je pre nich dobré, aby získali túto značku a aby sa do procesu certifikácie prihlásili. Takže do konca roka by sme mohli mať prvé výrobky miestnej ekonomiky, ktoré budú nositeľmi značky Nitrava. Prvých výrobcov chceme začať verejne pozývať na pracovné stretnutia už v priebehu februára,“ dodal Balko.