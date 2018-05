Nitrianski colníci udeľovali pokuty prepravcom tovaru aj taxikárom

Najčastejšími porušeniami zákona o cestnej doprave boli chýbajúce doklady o prepravovanom tovare či chýbajúce platné licencie a povolenia k vykonávaniu prepravy tovaru.

Nitra 11. mája (TASR) - Od začiatku tohto roka pristihli nitrianski colníci počas cestných kontrol vo svojom regióne 88 dopravcov, ktorí prevádzkovali cestnú dopravu v rozpore so zákonom. Ako uviedol hovorca Colného úradu Nitra Stanislav Pacher, za zistené porušenia v oblasti cestnej dopravy im boli uložené pokuty vo výške 3457 eur, v 14 prípadoch bude o sankcii rozhodovať príslušný správny orgán.



Najčastejšími porušeniami zákona o cestnej doprave boli chýbajúce doklady o prepravovanom tovare či chýbajúce platné licencie a povolenia k vykonávaniu prepravy tovaru. Nedostatky sa týkali slovenských aj zahraničných prepravcov.



Časť kontrol bola zameraná aj na prevádzkovateľov taxislužby. Najčastejšie zistenými nedostatkami boli chýbajúce preukazy vodiča, chýbajúce platné koncesie či neoznačenie vozidla taxislužby ustanoveným spôsobom. „Okrem toho bolo vo viacerých prípadoch zistené nedodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, pretože zákazník nebol riadne oboznámený s cenou poskytovanej služby a nebol mu vydaný pokladničný doklad. Taxikári boli pokutovaní napríklad v Komárne, Štúrove, Nitre, Šali, Zlatých Moravciach, Nových Zámkoch i v Leviciach,“ uviedol Pacher.



Ako pripomenul, dopravcom, ktorí sa porušením cestného zákona dopustia priestupku, môžu colníci uložiť blokovú pokutu do výšky 500 eur, v rozkaznom konaní až do výšky 1500 eur a v správnom konaní hrozí dopravcom pokuta od 100 do 15.000 eur.