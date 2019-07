Diecézne múzeum v Nitre získalo do zbierok nový exponát

Diecézne múzeum v Nitre získalo cenný exponát, prostredníctvom ktorého bude odteraz Nitra spojená s patriarchálnou bazilikou v Ríme.

Nitra 5. júla (TASR) – Diecézne múzeum na Nitrianskom hrade získalo do svojich zbierok nový exponát. Ide o jednu z dvoch pamätných tabúľ, ktoré sú venované svätému Cyrilovi a Metodovi. Ich autor, akademický sochár Marián Polonský, ich vytvoril koncom 90. rokov.



Jedna z týchto pamätných tabúľ bola odhalená 19. júna 1998 v Ríme - v Bazilike Santa Maria Maggiore, kde je umiestnená v baptistériu pri hlavnom vchode.



„Druhú tabuľu ako dar pre Diecézne múzeum dostal nitriansky diecézny biskup Viliam Judák v týchto dňoch. Následne rozhodol o jej umiestnení do expozície Diecézneho múzea na Nitrianskom hrade v tej časti, kde sa nachádzajú základné dokumenty a exponáty svedčiace o misii sv. Cyrila a Metoda na Veľkej Morave,“ uviedol hovorca Nitrianskeho biskupstva Tibor Ujlacký.



Podľa jeho slov tak Diecézne múzeum v Nitre získalo cenný exponát, prostredníctvom ktorého bude odteraz Nitra spojená s patriarchálnou bazilikou v Ríme.



„V nej sa odohrala udalosť významná aj pre Slovanov, keď v roku 867 prišli do Ríma sv. Cyril a Metod, aby vyžiadali povolenie u pápeža slúžiť sv. omše v staroslovienčine. Práve v tejto bazilike pápež Hadrián II. slávnostne schválil používanie staroslovienčiny ako štvrtého bohoslužobného jazyka. Tu sa prvýkrát slávila sv. omša v reči našich predkov,“ dodal Ujlacký.