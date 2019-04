Nitra hľadá odborníkov, zamestnancom chce zvyšovať platy

Na mestskom úrade sú dlhodobo neobsadené viaceré pozície, ktoré zostali uvoľnené po pracovníkoch, ktorí sú práceneschopní alebo na rodičovských dovolenkách.

Nitra 28. apríla (TASR) – Nitrianska radnica plánuje zamestnať viac úradníkov a zároveň zvýšiť ich mzdové ohodnotenie. V rámci schválených rozpočtových opatrení mesto vyčlenilo na mzdové náklady dodatočných 900.000 eur.



Podľa slov primátora Mareka Hattasa mesto už vykonalo personálny audit. Vďaka nemu sa podarilo identifikovať oddelenia, na ktorých je momentálne podstav. „Audit ukázal aj to, že musíme zmeniť štruktúru, pretože v takejto podobe to nedokážeme manažérsky uchopiť. Jasne identifikovaný podstav je na stavebnom úrade, investičnom oddelení a útvare hlavného architekta, hlavne čo sa týka ľudí, ktorí riešia dopravu. My vieme, že ľudia na trhu práce sú obsadení a my ich dokážeme prilákať platom, alebo môžeme získať absolventov vysokých škôl. Takže ja dúfam, že napríklad pokiaľ ide o nové posily do dopravy, dokážeme prilákať mladých ľudí priamo zo školy,“ uviedol primátor.



Podľa jeho slov sú na mestskom úrade dlhodobo neobsadené viaceré pozície, ktoré zostali uvoľnené po pracovníkoch, ktorí sú práceneschopní alebo na rodičovských dovolenkách. „Vidíme, ako rýchlo sa vybavujú stránky, všímame si to, ako bola riešená zimná údržba, takže vieme že aj Mestské služby majú podstav. A takisto vieme, že si nedokážeme udržať ľudí za 500 či 600 eur mesačne v hrubom, to je jednoducho nonsens. Budeme musieť ísť platovo hore, pretože mzdy sa tu dlhé roky držali veľmi nízko. My vieme, za aké peniaze robia úradníci na vyššom územnom celku a v iných samosprávach. Preto sme sa aj rozpočtovým opatrením pripravili na to, že s tými poddimenzovanými platmi jednoducho budeme musieť niečo robiť,“ skonštatoval Hattas.