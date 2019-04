Nitra má po rokoch opäť hlavného architekta

Obsadenie tejto funkcie bolo jednou z priorít volebného programu súčasného primátora Mareka Hattasa.

Nitra 26. apríla (TASR) – Mesto Nitra má po viacerých rokoch opäť hlavného architekta. Obsadenie tejto funkcie bolo jednou z priorít volebného programu súčasného primátora Mareka Hattasa.



Do výberového konania, ktoré radnica vypísala 28. februára, sa prihlásili traja uchádzači. Komisia z nich napokon vybrala Viktora Šabíka. „Som rád, že veľmi dobre pochopil, čo mesto Nitra potrebuje a kam sa má uberať. Sám seba nazval krízovým manažérom, ktorý bude musieť napríklad riešiť niekoľko veľkých projektov, ktoré sa realizujú a ktoré treba rozseknúť a rozhodnúť, akým smerom pôjdu. Sú to niektoré štvrte, ktoré nemajú urbanistickú štúdiu, a my jasne musíme developerom povedať ako majú, respektíve nemajú svoje aktivity robiť. To sú rôzne problémové projekty ako napríklad na Wilsonovom nábreží, projekt Nová Chrenová, aktivity v priemyselnom parku a problémy máme aj na veľkých sídliskách Chrenová a Klokočina,“ uviedol Hattas.



Nový hlavný architekt by mal podľa jeho slov do funkcie nastúpiť v priebehu niekoľkých týždňov. Jednou z jeho úloh bude aj riešenie centrálnej mestskej zóny, kde sú podľa primátora mnohé dlhodobo neriešené problémy. „Je potrebné, aby tomu dal hlavu a pätu, pretože hlavným problémom je, že mestu chýbala jasná vízia,“ skonštatoval Hattas.



Architekt Šabík nastúpi do funkcie po 25 rokoch pôsobenia v slobodnom povolaní, keď sa okrem architektúry venoval aj urbanizmu a pedagogickej činnosti. „Mám jasnú predstavu, ako má fungovať útvar hlavného architekta, a budem presadzovať, aby som mal v tejto funkcii silný mandát. Chcem veci nastaviť tak, aby sa Nitra stala transparentným mestom, kde je zaujímavé investovať. Pretože, čo sa týka investovania, má Nitra dlhodobo asi najhorší rating na Slovensku, aký existuje. Musí tu byť nastavená rovnosť šancí pre všetkých, ktorí sa uchádzajú o pôsobenie na území mesta, v prípade, že dodržia podmienky, ktoré stanovuje územný plán,“ uviedol Šabík.



Okrem úlohy krízového manažéra čakajú nového hlavného architekta aj ďalšie výzvy. Nie je to len riešenie centrálnej mestskej zóny, či veľkých investícií na území Nitry, ale napríklad aj príprava nového územného plánu mesta. „Môj útvar nebude túto prípravu iba administrovať, ale bude mať aj kreatívne úlohy v spolupráci s občanmi, ktorých sa budeme pýtať, čo od ďalšieho rozvoja Nitry očakávajú. Do troch rokov by mal byť hotový nový územný plán, ktorý bude obsahovať všetko, čo takýto základný dokument má mať. Neboli sme nachystaní na ten rozvoj, ku ktorému v Nitre došlo, takže teraz musíme dobiehať vlak, pretože sme naozaj vo veľmi zlom stave. Mesto sa musí aktívne podieľať na svojom vývoji,“ dodal Šabík.