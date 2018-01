Nitra má projekty na výstavbu a opravu kanalizácie za 4 milióny eur

Najrozsiahlejšie investičné akcie by sa mali realizovať v mestskej časti Horné a Dolné Krškany, kde sa má v siedmich lokalitách vybudovať kanalizácia za vyše 1,6 milióna eur.

Nitra 2. januára (TASR) – Nitrianska radnica má pripravené projekty na výstavbu a opravu kanalizácie za viac ako štyri milióny eur. V prípade, že sa na ne nájdu peniaze v mestskom rozpočte, mohli by sa zrealizovať už v roku 2018.



Ako sa uvádza v zozname, ktorý vypracovala radnica, momentálne je pripravená projektová dokumentácia k výstavbe na približne dvoch desiatkach ulíc v rôznych častiach mesta. Polovica pripravovaných investícií už má vydané aj stavebné povolenie.



Najrozsiahlejšie investičné akcie by sa mali realizovať v mestskej časti Horné a Dolné Krškany, kde sa má v siedmich lokalitách vybudovať kanalizácia za vyše 1,6 milióna eur. Nasleduje mestská časť Kynek s investíciami v hodnote 1,2 milióna eur a Zobor, na ktorom sa má postaviť kanalizácia za takmer 900.000 eur.



Či k pripravovanej výstavbe skutočne v tomto roku aj dôjde, nie je ešte podľa magistrátu isté. „Vypracovanie samotného harmonogramu a časového plánu budovania kanalizácie pre rok 2018 z pozície mestského úradu (MsÚ) nie je možné, pretože to záleží od príslušného finančného krytia v rozpočte mesta, a to závisí od schválenia mestským zastupiteľstvom v Nitre,“ uviedol prednosta MsÚ Igor Kršiak.



Celkové náklady na kompletné dobudovanie kanalizácie v celom meste sú na úrovni približne deväť miliónov eur. Najviac investícií by malo smerovať do mestských častí Zobor, Horné a Dolné Krškany, Mlynárce i Kynek.