Nitra ožije trojdňovými mestskými slávnosťami

Nitra 1. júla (TASR) – Centrum Nitry ožije od stredy mestskými slávnosťami Nitra, milá Nitra, Pribinovými a Cyrilo-metodskými slávnosťami. Odštartuje ich benefičný koncert Večer ľudí dobrej vôle s Kristínou, Janais, Evou Pavlíkovou či Otokarom Kleinom, ktorý organizuje mesto Nitra s Nadáciou Prameň.



Nitriansky hrad a podhradie bude patriť dvojdňovému historickému festivalu ranostredovekého života Pribinova Nitrawa, ktorý ponúkne scénky a ukážky dobového života.



Štvrtkový program sa začne Cyrilo-metodskou národnou púťou so slávnostnou svätou omšou na Svätoplukovom námestí. Hlavným celebrantom bude prešovský arcibiskup Ján Babjak. Veriaci a ďalší účastníci slávnostnej svätej omše sa stanú svedkami uvedenia novej poštovej známky vydanej spoločne s Vatikánom pri príležitosti 1150. výročia uznania slovanského liturgického jazyka.



Podvečer prejde po pešej zóne krojovaný sprievod účastníkov medzinárodného akademického folklórneho festivalu Akademická Nitra, ktorý vyvrcholí galakoncertom folklórnych súborov na Svätoplukovom námestí.



Nitrianske biskupstvo otvorí vo sviatok sv. Cyrila a Metoda brány Nitrianskeho hradu. Návštevníci budú mať voľný vstup do biskupského paláca, Katedrály sv. Emeráma, expozícií Diecézneho múzea, celého hradného areálu a kazemát.



V Pivnici pod Hradom a na parkovisku na Podzámskej ulici bude vo štvrtok (5.7.) pripravená Ružová vinárska ulička, v rámci ktorej sa uskutoční prezentácia a degustácia vín z Nitrianskej regionálnej oblasti.



Piatkový program sa začne konferenciou pre verejnosť na tému Nitra v kontexte významných historických výročí, ktorá ponúkne historický pohľad na osmičkové roky v Nitre. "V roku 828 bol práve v Nitre vysvätený prvý kresťanský chrám vo východnej Európe, v roku 880 bolo v Nitre založené prvé biskupstvo na území Slovenska," skonštatoval primátor Nitry Jozef Dvonč.



Milovníkov histórie zaujme výstava Znovuobjavený archív mesta Nitry, ktorá bude inštalovaná v priestoroch Ponitrianskeho múzea. Výstava bude prezentáciou písomností archívu mesta Nitry z rokov 1632 až 1922 z fondov Štátneho archívu v Nitre. Verejnosť bude môcť prvýkrát vidieť najstaršie zachované privilégium pre Nitru z roku 1632.



"Táto privilegačná listina je jedinou, ktorú mesto Nitra má a o ktorej sme mysleli, že ju v živote neuvidíme," povedal riaditeľ Ponitrianskeho múzea Anton Števko. Trojdňové slávnosti zavŕši koncert Jany Kirschner a skupiny Jelen.



Na organizácii tohtoročných nitrianskych mestských slávností sa podľa slov primátora Dvonča podieľalo zhruba 30 rôznych inštitúcií a organizácií, celkovo do 300 ľudí. Nitriansky samosprávny kraj podporil slávnosti sumou 31.000 eur, finančný vklad mesta je zhruba na rovnakej úrovni. "Do tejto sumy nie je započítaný aj ďalší vklad, či už mesta v podobe komunálnych služieb, mestskej polície, ale aj samosprávneho kraja, ktorý dáva k dispozícii všetky kultúrne inštitúcie, ktoré spadajú pod krajskú samosprávu," skonštatoval Dvonč.