Nitra plánuje v parku osadiť zábranu, má chrániť deti pred autami

Nitra 4. júna (TASR) – Nitrianska radnica plánuje osadiť pred vstupom do Mestského parku na Sihoti mechanickú zábranu, ktorá znemožní vstup autám. Tie pri zásobovaní reštaurácií a bufetov často ohrozujú deti, ktoré sa v parku hrajú.



Podľa mestskej poslankyne Petry Ajdariovej problém trvá už dlhšie. "Autá tam chodia v priebehu celého dňa. Mám informácie od občanov, že sa v parku zvýšil počet hliadok mestskej polície, ale situácia sa výrazne nezlepšila a autá ohrozujú chodcov aj naďalej," skonštatovala.



Mnohých vodičov, ktorí vchádzajú do parku v súčasnosti polícia nemôže pokutovať, pretože vo väčšine prípadov ide o vozidlá zásobovania, ktoré majú vstup povolený. Podľa prednostu mestského úradu Igora Kršiaka preto magistrát zvažuje, že režim zásobovania upraví. "Podnet riešime a uvažujeme, že pred vstup do parku umiestnime zábranu. Bude tam podobný vysúvací piest, aký je pred pešou zónou. Ten sa v rámci nejakého zásobovacieho režimu, napríklad od 8. do 10. h, zasunie a po zvyšok dňa bude vysunutý, aby sa už autá do parku nedostali," vysvetlil Kršiak.



Mesto momentálne čaká na vyjadrenie Krajského dopravného inšpektorátu (KDI) v Nitre. V prípade, že stanovisko bude súhlasné, nechá radnica osadiť zábranu ešte v priebehu júna. "Verím, že súhlas od KDI dostaneme, pretože ide najmä o ochranu detí, ktoré sa v parku hrajú. Ak nie, budeme preverovať možnosť, či by sa komunikácie v parku nedali preklasifikovať napríklad na chodník alebo cyklotrasu," dodal Kršiak.